Microsoft créé un disque dur en verre révolutionnaire qui durera plusieurs milliers d’années

Microsoft a partagé les gros progrès accomplis par le Projet SIlica, le support de stockage de données se présentant sous la forme d’une lamelle de verre mesurant 7,5 x 7,5 x 2 mm.

Nos besoins en stockage croissent de façon exponentielle. Les appareils connectés envahissent nos foyers et ils génèrent toujours plus de données essentielles. Ces dernières sont sauvegardées en ligne, dans le nuage, ou en termes plus concrets, sur des serveurs. Microsoft considère que les besoins en capacité de stockage de ces centres de données atteindront les 100 milliards de téraoctets à l’horizon 2025. Pour répondre à une demande qui ne fait qu’augmenter, le géant de Redmond travaille depuis quelques années sur un nouveau genre de composant, Project Silica, sur lequel il sera possible de stocker jusqu’à 7 To de données.

Pour commencer, Microsoft rappelle que le stockage des données sur une plaque de verre remonte aux origines de la photographie, au 19e siècle. « Aujourd’hui, la technologie a élargi les capacités de stockage de ce matériau durable ». Une petite plaque de verre peut désormais contenir assez de téraoctets de données pour stocker environ « 1,75 million de chansons, soit 13 ans de musique ». Un stockage dans le verre a de nombreux avantages sur les puces utilisées actuellement comme stockage de masse.

Microsoft créé un stockage en verre qui pour remplacer les SSD

Non seulement le verre est résistant aux impulsions électromagnétiques et aux températures extrêmes, mais il est aussi plus respectueux de l’environnement. Mieux encore, ces mémoires de la taille d’un sous-bock devraient préserver les données pendant des milliers d’années. La technologie est déjà à l’œuvre dans le Global Music Vault, un sanctuaire musical en Norvège qui s’est donné pour mission de sauvegarder l’intégralité des créations musicales humaines.

Au-delà de l’augmentation de la capacité de stockage (avec une capacité de stockage multipliée par 93 en quatre ans), l’équipe du projet annonce avoir beaucoup avancé sur la vitesse et la rapidité d’écriture. Plus durable, moins capricieuse (car nécessitant moins d’entretien que les classiques disques durs et les SSD) et plus dense en informations, cette technologie s’annonce comme la mémoire de masse du futur.