Le Steam Controller est victime de son succès, les prochaines livraisons auront lieu en 2027

Une nouvelle fois, les acheteurs de hardware Valve vont devoir faire preuve de beaucoup de patience. La page d'achat du Steam Controller affiche désormais que les nouvelles commandes ne pourront pas être livrées avant la semaine prochaine. Dans un communiqué officiel, le constructeur explique ne simplement pas être en capacité de produire assez de manettes pour tout le monde.

Comme un air de déjà vu. Valve a décidément beaucoup de mal à évaluer la demande pour ses produits. Difficile de lui en vouloir. Les dernières Steam Machine et Steam Controller n'ont pas franchement été des succès commerciaux. Mais nous voilà aujourd'hui dans un nouveau monde, un monde où les joueurs s'arrachent le hardware de Valve. À sa sortie, certains ont dû attendre plusieurs mois avant de mettre la main sur le Steam Deck.

L'histoire se répète désormais pour le Steam Controller. Disponible à la vente depuis le 4 mai dernier, la manette est très rapidement entrée en rupture de stock — avant, comme le veut la tradition, de se retrouver à prix d'or sur eBay. À vrai dire, il se peut que tout le monde ait sous-estimé l'ampleur de sa popularité. Aujourd'hui, on souhaite bien du courage (ou plutôt, de la patience), à quiconque se lancerait dans l'achat d'un Steam Controller.

Sur le même sujet — Le Steam Controller fait quelque chose de très inatendu quand il tombe (et c’est hilarant)

Votre Steam Controller n'est pas près d'arriver

Sur la page de réservation de la manette, c'est la douche froide. En fonction de la date de votre commande, vous pouvez désormais espérer recevoir votre manette sur trois fenêtres de sortie : septembre 2026 pour les plus chanceux, décembre 2026 pour les autres et, si vous passez commande à compter d'aujourd'hui, courant 2027. Valve ne se risque même pas à donner un mois, ni même un trimestre. Estimez-vous déjà heureux qu'elle arrive l'année prochaine.

« Nous n’avons pas l’intention d’arrêter la production du Steam Controller », rassure le constructeur Valve. « Mais compte tenu de la demande actuelle et du nombre d’unités que nous savons pouvoir produire d’ici la fin de l’année, nous souhaitons gérer au mieux les attentes concernant la date à laquelle les clients peuvent espérer recevoir leur commande. […] Le passage à un système de file d’attente de réservation a (nous l’espérons) réduit les tracas pour les clients, et cela nous a également aidés à planifier nos livraisons et à essayer d’en expédier autant que possible, aussi rapidement que possible. »