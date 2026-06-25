Déçu par la Steam Machine de Valve ? LDLC lance la Stim Machine

Le rapport qualité/prix de la Steam Machine n'est pas au rendez-vous. Alors LDLC propose un appareil plus puissant pour le même prix, voire moins. Voyons ce que la Stim Machine a dans le ventre.

Stim Machine LDLC
La Stim Machine de LDLC

[Mise à jour du 25/06/26 à 11h56 : LDLC a fait marche arrière. La Stim Machine s'appelle désormais la LDLC PC Box et sa fiche produit ne fait plus aucune référence à la Steam Machine. Le tableau comparatif entre les deux appareils a disparu. Le reste des informations est inchangé]

Valve a raté une excellente occasion. Celle de bousculer le monde des consoles de salon avec sa Steam Machine. L'enthousiasme suscité par l'annonce est retombé à mesure que les nouvelles concernant son prix affluaient. Face à la crise de la mémoire RAM, le constructeur a dû revoir le prix de son appareil à la hausse. Et pas qu'un peu. Alors que nous nous attendions à environ 600 ou 700 €, la Steam Machine est affichée à 1 039 € dans sa version la standard.

Lire aussi – Après la Steam Machine, la PS6 et la Xbox Helix pourraient elles aussi coûter plus de 1000 € selon les experts

Sauf que sa configuration est toujours celle d'un PC moins cher. Seul le tarif des composants a augmenté, pas leur puissance. Résultat : les premiers tests disent tous plus ou moins la même chose, à savoir que la Steam Machine n'est pas une mauvaise console, mais qu'elle ne vaut pas son prix. Un constat qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En l'occurrence celle de LDLC a très bien entendu et en profite pour lancer la Stim Machine.

La Stim Machine est plus puissante que la Steam Machine, pour le même prix

Voici la fiche technique de la Stim Machine de LDLC :

  • Processeur : Ryzen 5 8400F.
  • Carte graphique : AMD Radeon RX 9060 XT.
  • Mémoire RAM : 16 Go DDR5 5600 MHz, possibilité de monter à 128 Go.
  • Stockage : 500 Go en NVMe, 2 emplacements SATA supplémentaires.
  • OS : SteamOS (à installer soi-même)

Sur le papier, la Stim Machine fait mieux que la console de Valve à tous les niveaux. Elle est évolutive, ce que LDLC prend soin de rappeler. La carte-mère de la Stim Machine est une Mini-ITX standard, ce qui veut dire que vous pouvez facilement remplacer le SSD et la RAM comme dans un autre PC. Notez que vous pouvez aussi changer ces deux composants sur la Steam Machine.

LDLC vend sa Stim Machine 1 039 € montée, soit exactement le même prix que sa concurrente (sans manette également). Dans ce cas, l'appareil est garanti 5 ans. Si vous choisissez de simplement recevoir les composants pour les assembler vous-même, le prix passe à 999 €. Au-delà de son opportunisme qui peut faire sourire, LDLC rappelle surtout que configurer un PC avec un budget de 1 000 € offre un meilleur rapport qualité/prix que la Steam Machine.


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