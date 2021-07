Steam Deck : eBay supprime presque toutes les annonces des scalpers, bonne nouvelle !

Suite à l’afflux massif d’annonces de Steam Deck à des prix exorbitants, eBay a pris des mesures. Le site a supprimé la grande majorité des annonces. La raison invoquée : elles contreviennent à la politique du site en matière de produits en précommande, lesquels doivent être disponibles sous 30 jours après l’achat.

À chaque lancement d’un produit populaire, vous avez toujours le même phénomène : des individus sans scrupule utilisent quelques moyens techniques détournés pour se faire un peu d’argent sur d’honnêtes consommateurs. Les médias les appellent les « scalpers ». Nous l’avons vécu l’année dernière avec la PlayStation 5 : à chaque mise en ligne de quelques unités de la console, les mêmes personnes achetaient les stocks en quelques secondes grâce à des bots et revendaient les unités à prix d’or sur eBay. Certains allaient même jusqu’à s’en vanter sur les réseaux sociaux. Sans parler des situations improbables : vente de photo de la console, envoi de blocs de béton, etc.

Nous revivons la même situation en ce début d’été avec le Steam Deck. Valve a annoncé sa console portable il y a quelques jours. Le week-end dernier, le produit était disponible en précommande (4 euros pour réserver un exemplaire avec une limite d’une console par compte). Le succès fut tel que la plate-forme pour réserver la console a connu de nombreux problèmes techniques. Et que les délais pour recevoir la console ont rapidement grandi.

eBay les annonces des scalpers qui profitent du succès du Steam Deck

Et c’est ainsi que les scalpers ont refait leur apparition. Des centaines d’offres sont apparues sur eBay ces derniers. Et les prix affichés pour le Steam Deck frôlent parfois le ridicule. Devant une telle propension à vouloir profiter des autres, eBay a pris des mesures drastiques. Le site marchand a supprimé pratiquement toutes les annonces de Steam Deck. La raison : elles contreviennent toutes aux règles sur les produits en précommande.

En effet, pour qu’une annonce sur eBay soit valide, la disponibilité du produit ne doit pas excéder les 30 jours après l’achat. Or, les premières consoles seront envoyées par Valve en décembre. Et une grande partie des consoles ne le seront que l’année prochaine. Impossible donc pour tous les scalpers d’honorer cette règle. C’est une bonne parade qu’a trouvée eBay, même si nous nous doutons que cela ne fait que reporter le problème à plus tard. Toutefois, nous espérons que d’ici le mois de novembre le soufflet sera retombé.

Source : Eurogamer