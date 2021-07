Steam Deck : l’interface de la console va aussi être adaptée sur PC

Steam Deck fonctionne avec une nouvelle version de SteamOS et une nouvelle interface. Valve annonce que cette dernière arrivera bientôt sur PC afin de remplacer le mode Big Picture qu’il est grand temps de moderniser. L’idée est de rendre le PC aussi facile à utiliser qu’une console de jeu.

Steam Deck, nouvelle console portable de Valve, a largement fait parler d’elle cette dernière semaine. Il y a d’abord la promesse de pouvoir jouer hors de chez soi à des jeux PC. Ensuite, il y a la perspective de jouer sur une console portable très puissante. Enfin, Steam Deck démontre qu’il y a un vrai marché pour les consoles portables qui ne se cantonne pas à la Switch. D’ailleurs, le succès des précommandes parle de lui-même : les serveurs de Steam ont été surchargés pendant tout le week-end. Les stocks sont déjà épuisés. Et les scalpers ont même commencé de profiter de la situation.

Parmi toutes les innovations apportées par Valve, il y a le système d’exploitation et son interface. Le Steam Deck fonctionne sur SteamOS 3.0, étudié spécifiquement pour être utilisé avec les sticks analogiques et les boutons de la console. Imaginez donc : pouvoir naviguer dans la boutique de Steam, acheter et installer des jeux avec un bouton et les lancer tout aussi facilement. Ça laisse rêveur.

L'interface du Steam Deck sera adaptée sur PC

Tant et si bien qu’un utilisateur de Steam a posté sur le forum de la boutique une simple question sur l’éventualité d’un portage de cette interface sur le client PC. Parce que, même sur PC, certains joueurs préfèrent utiliser une manette qu’un clavier avec une souris (si, si !). La réponse ne s’est pas fait attendre : elle est positive. Un développeur de Valve a confirmé que l’interface de SteamOS 3.0 arriverait bien sur le client Steam sur PC.

Mais il y a une subtilité. Elle ne remplacera pas toute l’interface. Elle prendra simplement la place du mode « Big Picture » que Valve a annoncé il y a maintenant 10 ans (pour un lancement en 2012). Big Picture était censé être une interface optimisée pour un usage à la manette afin d’amener les joueurs habitués aux consoles à brancher leur PC à leur télévision. Mais ce fut un échec. Retrouvez la vidéo de lancement en fin de cet article.

L’arrivée de cette nouvelle interface dans le client SteamOS pourrait donc signer aussi le retour de cette ambition de Valve : remplacer les consoles qui trônent dans les salons par des ordinateurs. Aucune date de lancement n’a été annoncée. Mais nous sommes impatients d’essayer.

Source : forum de Steam