PS5 : un revendeur se vante d’avoir acheté 2000 consoles grâce à un bot

L’enseigne britannique Game a mis en vente plusieurs milliers de PlayStation 5. Un revendeur a réussi à valider plus de 2000 fois son panier avec une console. Et ce grâce à l’usage d’un bot. Pire, il se vante de son exploit sur les réseaux sociaux. Face à la grogne des clients, l’enseigne annonce ouvrir une enquête afin que ses conditions générales de vente soient respectées.

Avez vous réussi à acheter une PlayStation 5 ? Il y a de fortes chances que la réponse soit négative. Partout dans le monde, les stocks de la console sont très faibles. Et dès que certaines unités apparaissent, ils partent en quelques minutes. Nous avons évoqué la vente organisée par Cdiscount cette semaine. Elle a duré 20 minutes seulement. Cela montre la rapidité à laquelle les PS5 sont vendues. Ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres. Que ce soit en France ou ailleurs.

Plusieurs problèmes se télescopent dans cette affaire. Le premier concerne l’approvisionnement des consoles. Sony ne parvient pas à répondre à la demande, car certains composants sont en rupture. Nous avons évoqué cette affaire dans un article qui explique pourquoi les stocks de PlayStation 5 et de Xbox Series X continueront d’être très faibles cette année. Le deuxième problème concerne la vente des console : ce ne sont pas des joueurs qui les achètent, mais des revendeurs peu scrupuleux qui s’en emparent en premier.

Ces derniers spéculent sur les consoles, les achètent grâce à des bots (des programmes informatiques qui scrutent en permanence les sites et les achètent instantanément) et les revendent 50 %, 100 % voire bien plus dans certains cas. Nous avons évoqué ce phénomène à plusieurs reprises dans nos colonnes. Certains d’entre eux expliquent qu’ils ne regrettent pas leur action : c’est la loi du marché. Tant que la demande est plus forte que l'offre, les prix explosent.

Il achète plus de 2000 consoles et s'en vante sur Twitter !

En voici un autre exemple. Un revendeur qui se fait appeler « Carnage » sur les réseaux sociaux s’est vanté sur Twitter d’avoir réussi à acheter 2000 consoles quand l’enseigne britannique Game a mis à nouveau des consoles en stock. Et ce alors que le distributeur interdit à une personne d’en acheter deux. C’est grâce à un bot que l’achat a pu être effectué. Le programme informatique a validé plus de 2000 fois son panier avec une console. Et le revendeur, juste horripilant, qui enfonce le clou : « Des milliers de livres de profit réalisés ». Car, les consoles seront bien sûrs revendues avec une sacrée plus-value. Le compte est évidemment privé. Mais un lanceur d'alerte britannique les dénonce. Retrouvez ci-dessous le tweet au sujet de cette affaire.

Face à la grogne des clients légitimes, l’enseigne Game a réagi auprès de confrères britanniques de VideoGamesChronicle affirmant que cette pratique est interdite et que des vérifications seront faites a posteriori sur chacune des commandes, lesquelles sont en fait des « précommandes ». Traduction : Game se donne encore le temps de vérifier la légitimité de chaque précommande pour la transformer en véritable commande.

Tous les maillons de la chaîne sont victimes

Dans cette affaire, tout le monde est victime de ce type d’escrocs. Sony, dont l’image de marque est écornée. Les enseignes qui subissent la grogne des consommateurs. Les joueurs qui ne parviennent pas à acheter leur console. Ou encore les clients un peu naïfs qui, au mieux, achètent leur console beaucoup plus cher ou, au pire, se font arnaquer ou se font braquer.

Rappelons que la plate-forme eBay, où de très nombreuses consoles achetées ainsi y sont revendues, condamne cette pratique, tandis que Sony refuse désormais d’appliquer sa garantie constructeur pour toute console achetée sur le marché noir.

Il nous paraît évident que Sony (et Microsoft, dans une moindre mesure) n’aurait pas dû sortir sa console en 2020. Entre l’approvisionnement de certaines matières première et de certains composants, la fabrication des consoles, l’acheminement des consoles et la distribution des consoles dans un contexte sanitaire compliqué, chaque domaine présente au moins une difficulté. Et les revendeurs le savent. Et en profitent.

