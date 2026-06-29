Steam Controller : ce mod incroyable permet à la manette de se déplacer toute seule jusqu’à son dock de recharge

Franchement, qui a encore le temps en 2026 de brancher soi-même sa manette pour qu'elle se recharge ? En tout cas, certainement pas Ray Foss, un développeur un peu qui a mis au point un petit programme qui permet à son Steam Controller de se rendre de lui-même sur son dock de charge.

Steam Controller Puck

Le Steam Controller a beau coûter la bagatelle de 99€, celui-ci n'est pas exempt de défaut. Ce n'est pourtant pas faute pour la manette d'embarquer des fonctionnalités inattendues, comme ce son hilarant qu'elle joue lorsqu'elle tombe. Malgré tout, elle demande encore à ses utilisateurs de faire l'effort incommensurable d'attraper un câble et de le brancher à la manette pour recharger sa batterie ou, à défaut, la placer sur son dock.

Une perspective tout bonnement inacceptable pour le développeur Ray Foss, qui a donc décidé de mettre au point une solution. Dans une vidéo partagée sur son compte X (anciennement Twitter), celui-ci montre le programme qu'il a créé qui lui permet de recharger son Steam Controller sans qu'il n'ait rien à faire. C'est simple : la manette se dirige toute seule comme une grande vers son dock de charge.

Sur le même sujet — Le Steam Controller est victime de son succès, les prochaines livraisons auront lieu en 2027

Ce mod permet au Steam Controller de se charger automatiquement

Quelle est donc cette sorcellerie ? Rassurez-vous, la chose n'a rien à voir avec la magie noire, mais tout simplement avec une caméra et une technologie de reconnaissance. Concrètement, le programme se Ray Foss se connecte à une caméra filmant son setup en plongée, avec le Steam Controller dans le champ. Une fois celui-ci ainsi que son dock de charge détectés, l'application déclenche des vibrations très précises de la manette pour la diriger vers le dock.

Vous vous en douterez, la chose manque parfois de précision, Ray Foss admettant que sa combine ne fonctionne pas à tous les coups. Il faut également ajouter à cela le fait que les deux accessoires doivent se trouver dans le même champ. Désolé si vous espériez que votre manette saute du canapé pour grimper sur votre bureau. Malgré ces limitations, la vidéo reste très impressionnante — surtout si vous la montrez à quelqu'un qui croit au paranormal.


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