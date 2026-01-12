Grand chelem pour cet opérateur : il domine l’Internet mobile ET fixe en 2025

En ce début d’année 2026, nPerf vient de dévoiler son classement annuel des meilleurs opérateurs en termes de performances des connexions Internet à la fois fixes et mobiles pour 2025. Cette fois-ci, un opérateur a raflé la première place pour ces deux catégories. Découvrez lequel dans cet article.

Au-delà du prix de l’abonnement, les performances des connexions Internet fixes et mobiles sont l’un des critères pour choisir un opérateur. Pour avoir une idée du meilleur fournisseur d’accès à Internet (FAI), vous pouvez consulter le classement réalisé par nPerf. Chaque début d’année, il livre les résultats de tests effectués en France métropolitaine sur l’année passée selon un baromètre.

Sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (dont les résultats viennent d’être publiés), l’un des principaux FAI – à savoir Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom – se distingue tout particulièrement : l’opérateur est sacré n° 1 des performances Internet fixes ET mobiles.

Bouygues Telecom : 1er des opérateurs en connexions Internet fixes et mobiles

Pour établir ce classement du meilleur opérateur pour les connexions Internet, 2 445 675 tests de connexions WiFi et 1 239 174 tests internet mobile ont été réalisés. Le baromètre se fonde sur plusieurs critères : les performances des débits descendants pour les téléchargements, celles des débits montants pour l’envoi de fichiers volumineux, celles du streaming pour la fluidité, la latence pour la qualité des appels, la rapidité de la navigation ou du téléchargement de vidéos, et celle de la navigation pour la réactivité.

L’opérateur qui a doublement été récompensé pour l’année 2025, c’est Bouygues Telecom. Cette première place pour les connexions Wi-Fi en France métropolitaine, c’est la septième fois consécutive qu’il l’obtient. Il se place ainsi devant Orange et Free, tandis que SFR ferme la marche. La différence pour Bouygues Telecom par rapport à l’année précédente pour les connexions fixes globales ? Avec 162 219 nPoints, le FAI rafle la première place sur tous les indicateurs (contre quatre en 2024) : avec une progression de plus de 27 %, il a su détrôner Free sur les débits descendants – le débit en téléchargement a même gagné en puissance avec une augmentation de 35 %.

C’est aussi Bouygues Telecom qui se hisse, pour la première fois, à la première marche du podium pour les connexions Internet mobiles – détrônant ainsi SFR, le leader pour 2024. Cette première place n’a rien d’étonnant, l’opérateur étant arrivé premier sur plusieurs critères, cumulant ainsi 95 623 nPoints : les débits montants, la latence, la navigation, le streaming Vidéo YouTube. Le FAI est également premier des connexions Internet mobiles en 5G.

Bref, 2025 était l’année de Bouygues Telecom : 2026 sera-t-elle du même cru ? Quoi qu’il en soit, ce classement est un argument de taille pour l’opérateur, qui appuie ses revendications d’excellence et d’adaptation aux besoins des clients.