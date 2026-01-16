Buffy contre les vampires : streamez gratuitement l’intégrale de la série culte sur cette plateforme française

Avis aux fans de Buffy contre les vampires, en attendant le reboot (qui est encore en développement), vous pouvez désormais regarder gratuitement l’intégrale de la série sur une célèbre plateforme de streaming française.

Buffy contre les vampires, c’est la série culte de la fin des années 90 et du début des années 2000. Ce n’est plus une surprise maintenant : l’univers prenant place dans la ville de Sunnydale et son portail, la Bouche de l’Enfer, va faire son retour sur petit écran.

Si nous avons parlé pour désigner cette nouvelle série d’un « reboot », Sarah Michelle Gellar, l’interprète de Buffy, insiste : ce n’en est pas un, « c’est une continuité ». En attendant de découvrir Buffy : New Sunnydale, une célèbre plateforme de streaming française met à disposition gratuitement l’intégrale de Buffy contre les vampires.

Retrouvez gratuitement l’intégrale de Buffy contre les vampires sur cette plateforme de streaming française

Buffy contre les vampires est incontestablement une série qui a marqué la pop culture – au point, par exemple, de se retrouver dans Just One, un jeu de société populaire. Pour les plus nostalgiques – ou ceux qui voudraient se remémorer les moindres détails de cette série iconique – un service de streaming français met gratuitement à disposition les 7 saisons et 144 épisodes.

Cette plateforme n’est autre que M6+, où vous pourrez également retrouver Charmed pour poursuivre ce retour vers les années 1990. L’intégrale de Buffy contre les vampires est disponible depuis le 14 janvier.

En ce qui concerne Buffy : New Sunnydale, les fans ne devraient pas être trop dépaysés. Comme son nom le suggère, la série reprendra place dans la ville de Sunnydale qui, pour rappel, avait été détruite à la fin de la 7e saison – d’où, probablement, l'ajout de l’adjectif « nouveau ».

Sarah Michelle Gellar fera également son grand retour dans le rôle de Buffy, mais, cette fois-ci, l’intrigue se concentrera sur une nouvelle Tueuse : Nova, qu’elle prendra sous son aile. La nouvelle protagoniste principale sera quant à elle campée par Ryan Kiera Armstrong (Star Wars Skeleton Crew, Ça Chapitre 2, Black Widow). Son intérêt amoureux dans la série s’appellera Carson et sera joué par Kingston Vernes (The Survivor de HBO). Bref, tout un programme pour la plateforme de streaming Hulu. À condition que l’épisode pilote parvienne à séduire… Si tout se passe bien, cette « continuité » devrait sortir en 2026.