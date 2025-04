Le prochain gros jeu Star Wars n’aura rien à voir avec les précédents, Electronic Arts nous en dit plus

Electronic Arts lève le voile sur son prochain jeu Star Wars. Intitulé Star Wars Company Zero, il se jouera très différemment des précédents opus de la licence. Voici ce que l'on sait.

Star Wars, ce sont des films bien sûr, mais aussi des séries, des jouets, des objets de collection… Et des jeux vidéo. Avec un univers aussi immense et un succès qui l'est tout autant, il est normal de trouver des titres Star Wars sur quasiment toutes les consoles et sur PC depuis plusieurs dizaines d'années. Ces derniers temps, ceux proposés par Electronic Arts (EA) affichent une tendance commune : ce sont des jeux où vous incarnez un personnage unique dans un monde ouvert.

Un système que l'on retrouve entre autres dans Star Wars Jedi Fallen Order et sa suite Survivor, ainsi que dans le récent Star Wars Outlaws que nous avons pu tester. La formule n'est pas nécessairement mauvaise, mais certains joueurs apprécieraient un peu plus d'originalité. Ça tombe bien, c'est précisément ce que EA a en tête. L'éditeur dévoile Star Wars Zero Company, son prochain gros jeu issue de la licence crée par George Lucas. Préparez-vous à un changement de gameplay.

Star Wars Zero Company aura un gameplay très différent des précédents jeux de la licence

En une phrase, EA annonce la couleur. Star Wars Zero company sera “un jeu de tactique solo au tour par tour“. Pas étonnant quand on sait qu'il est développé essentiellement par le studio Bit Reactor, fondé par un ancien développeur de la série XCOM. Vous y dirigez une escouade de personnages auxquels vous donnez des ordres qui s'exécuteront selon un ordre de tour.

Lire aussi – Un nouveau film Star Wars est en chantier, avec Ryan Gosling dans le rôle principal

On s'attend donc à un système similaire ici, probablement avec les protagonistes présents sur l'image servant d’illustration à cet article. Il ne faudra pas attendre longtemps pour en savoir plus sur le jeu puisque le rendez-vous est fixé au 19 avril. Lors de l'événement Star Wars Celebration ayant lieu ce jour, Electronic Arts présentera un aperçu du gameplay de Star Wars Zero Company. À vos agendas.

https://twitter.com/EAStarWars/status/1911811628124742117