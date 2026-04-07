Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre, la série évènement arrive sur Disney+

Les fans de Star Wars le savent. Disney+ est la plateforme de streaming où vous pouvez retrouver tous les contenus de la saga à Succès ainsi que les nouvelles séries exclusives. Depuis le lundi 6 avril, vous pouvez découvrir la nouvelle série événement : Star Wars Maul – Seigneur de l’ombre. On vous en dit plus.

Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre

Disney+, c’est évidemment la plateforme qui regroupe les films et séries de l’univers de Disney, mais pas seulement. On y retrouve également, entre autres, les contenus Marvel ainsi que Star Wars. Vous pouvez ainsi vous refaire les 3 trilogies Star Wars, sorties au cinéma. Mais aussi découvrir les nombreuses séries dérivées de l’univers de La Guerre des étoiles comme The Mandalorian, Andor ou Ahsoka.

Pour débuter le mois d’avril en beauté, Disney+ vient de sortir une nouvelle série animée intitulée : Star Wars Maul – Seigneur de l’ombre. C’est l’évènement pour les fans de la saga qui ont le plaisir de revoir le méchant mythique de l’épisode 1 : La menace fantôme. Cette série se passe juste après l’intrigue de The Clone Wars. Vous pourrez découvrir 2 épisodes inédits chaque lundi, du 6 avril au 4 mai 2026. Cette date de fin n’est pas choisie au hasard puisque la série clôturera le célèbre jour du “May the Fourth be with you”.

Événement : la nouvelle série animée Star Wars est sur Disney+

L’intrigue de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre est la suite directe de la série The Clone Wars. Elle a la particularité de se concentrer pour la première fois sur un méchant de la saga plutôt que sur les héros habituels. Elle est donc nettement plus sombre, aussi bien sur le fond que sur la forme.

Nous sommes au début de l’ère impériale. Maul tente de retrouver sa place et son influence au sein du monde criminel. Pour cela, il s’éloigne de l’influence des Sith en se retrouvant sur une planète éloignée de l’Empire.

Son but : construire son propre syndicat du crime, l’Aube Écarlate, et se venger de l’Empire. Dans sa quête d’alliances, il croise le chemin d’une jeune Padawan. Parviendra-t-il à en faire son apprentie ?

Dans cette série, Maul devra autant faire preuve de force que de stratégie s’il veut s’en sortir face aux Inquisiteurs envoyés par l’Empereur pour mettre fin à son ascension.

La série se situe principalement dans les bas-fonds dangereux de l’univers, dans des environnements industriels et sombres. Le style de l’animation se veut plus mature et moins numérique. La tension est constante et l’ambiance pesante face aux menaces multiples. La série promet des duels mythiques aux sabres laser.

Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Smartphones Galaxy : après l’annonce de la fin de Samsung Messages, les utilisateurs menacent de partir chez la concurrence

De manière assez prévisible, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre à l’annonce de fin du support de Samsung Messages. Sur Reddit, ils sont nombreux à se…

L’iPhone Fold pose aux côtés de l’iPhone 18 Pro, de quoi apprécier la différence de format

Un moulage de l’iPhone Fold, le premier smartphone pliable d’Apple, permet de se rendre compte de son design et de son format tout en largeur. Les fuites autour du premier…

Android : Google comble le plus gros défaut des alertes d’urgence sans fil pour encore mieux vous sauver la vie

Les smartphones Android possèdent un dispositif d’alertes d’urgence sans fil permettant de prévenir leurs propriétaires lorsqu’ils se trouvent dans une zone de danger. Afin de rendre ces notifications encore plus…

WhatsApp : cette option va bientôt grandement améliorer la qualité de vos appels dans les lieux bruyants

Appeler quelqu’un et ne rien comprendre de ce qu’il nous dit – ou l’inverse – a de quoi être agaçant. Pour lutter contre cette frustration que peuvent parfois ressentir ses…

La sortie de l’iPhone Fold retardée ? C’est de plus en plus probable

De multiples sources convergent vers le même constat : Apple est en retard sur la production de l’iPhone Fold et retarderait sa mise sur le marché. La faute à des…

Galaxy Z Fold 8 : Samsung maintiendrait les mêmes prix que sur la génération précédente, on croise les doigts

Si la dernière fuite en date concernant le Galaxy Z Fold 8 se vérifie, c’est une excellente nouvelle pour ses futurs utilisateurs. En effet, il se murmure que Samsung vendrait…

Ces bugs de design qui traînaient dans Windows 11 depuis des années vont enfin disparaître en avril

Microsoft s’attaque enfin aux incohérences visuelles qui traînent dans Windows 11 depuis des années. La mise à jour d’avril 2026 apporte plusieurs corrections de design attendues de longue date. Boîtes…

Google dévoile un enregistreur vocal intelligent qui corrige votre discours

Une nouvelle application Google arrive. C’est un enregistreur vocal capable de modifier automatiquement ce que vous dites si le besoin s’en fait sentir. De quoi gagner beaucoup de temps. Ça…

Samsung Galaxy Glasses : cette étape charnière rend crédible un lancement dès 2026

Samsung a confirmé, par le biais de ses cadres, sa volonté de se lancer sur le marché des lunettes connectées dès 2026. Si de premiers détails ont été partagés, de…

Zone-Telechargement, c’est fini : la justice ordonne aux opérateurs de complètement bloquer le site pirate

Nouveau coup dur pour les utilisateurs de Zone-Telechargement. La justice française condamne encore une fois le site pirate au blocage par les opérateurs, aux côtés de huit autres plateformes similaires….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.