Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre, la série évènement arrive sur Disney+

Les fans de Star Wars le savent. Disney+ est la plateforme de streaming où vous pouvez retrouver tous les contenus de la saga à Succès ainsi que les nouvelles séries exclusives. Depuis le lundi 6 avril, vous pouvez découvrir la nouvelle série événement : Star Wars Maul – Seigneur de l’ombre. On vous en dit plus.

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Disney+, c’est évidemment la plateforme qui regroupe les films et séries de l’univers de Disney, mais pas seulement. On y retrouve également, entre autres, les contenus Marvel ainsi que Star Wars. Vous pouvez ainsi vous refaire les 3 trilogies Star Wars, sorties au cinéma. Mais aussi découvrir les nombreuses séries dérivées de l’univers de La Guerre des étoiles comme The Mandalorian, Andor ou Ahsoka.

Pour débuter le mois d’avril en beauté, Disney+ vient de sortir une nouvelle série animée intitulée : Star Wars Maul – Seigneur de l’ombre. C’est l’évènement pour les fans de la saga qui ont le plaisir de revoir le méchant mythique de l’épisode 1 : La menace fantôme. Cette série se passe juste après l’intrigue de The Clone Wars. Vous pourrez découvrir 2 épisodes inédits chaque lundi, du 6 avril au 4 mai 2026. Cette date de fin n’est pas choisie au hasard puisque la série clôturera le célèbre jour du “May the Fourth be with you”.

Événement : la nouvelle série animée Star Wars est sur Disney+

L’intrigue de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre est la suite directe de la série The Clone Wars. Elle a la particularité de se concentrer pour la première fois sur un méchant de la saga plutôt que sur les héros habituels. Elle est donc nettement plus sombre, aussi bien sur le fond que sur la forme.

Nous sommes au début de l’ère impériale. Maul tente de retrouver sa place et son influence au sein du monde criminel. Pour cela, il s’éloigne de l’influence des Sith en se retrouvant sur une planète éloignée de l’Empire.

Son but : construire son propre syndicat du crime, l’Aube Écarlate, et se venger de l’Empire. Dans sa quête d’alliances, il croise le chemin d’une jeune Padawan. Parviendra-t-il à en faire son apprentie ?

Dans cette série, Maul devra autant faire preuve de force que de stratégie s’il veut s’en sortir face aux Inquisiteurs envoyés par l’Empereur pour mettre fin à son ascension.

La série se situe principalement dans les bas-fonds dangereux de l’univers, dans des environnements industriels et sombres. Le style de l’animation se veut plus mature et moins numérique. La tension est constante et l’ambiance pesante face aux menaces multiples. La série promet des duels mythiques aux sabres laser.