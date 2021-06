PS5, Nintendo Switch : Micromania-Zing propose de louer une console à tous ceux qui n’en ont pas

Micromania-Zing a trouvé une solution (temporaire) contre la pénurie de consoles : la location. À partir de 17,49 €/mois, il est désormais possible de louer une PS5 ou une Nintendo Switch dans un magasin, pour une durée allant jusqu’à 3 ans. La Xbox Series n’est pas encore proposée, mais cela ne saurait tarder.

On ne serait pas surpris de savoir que bon nombre d’entre vous attendent toujours un miraculeux retour des stocks de la PS5. Depuis son lancement, la console de Sony peine à remplir les étagères des revendeurs, au grand dam des joueurs qui espèrent encore mettre la main dessus un jour. Alors que sa ludothèque commence petit à petit à se développer — et à proposer des titres de plus en plus intéressants — Micromonia-Zing a flairé le bon filon et lance désormais sa propre solution.

À compter d’aujourd’hui, les plus impatients peuvent se rendre sur le site du revendeur pour louer une PS5 ou une Nintendo Switch. Pour la console de Nintendo, Micromania-Zing propose deux forfaits. Le forfait Starter est à 17,49 €/mois et permet simplement de posséder la console pendant 18 mois. Le forfait Plus à 19,99 €/mois ajoute quant à lui une deuxième paire de Joycon, plusieurs garanties et un bon d’achat de 35 €, à dépenser sur les jeux et autres accessoires.

La Xbox Series X bientôt disponible à la location aux côtés de la PS5 et la Nintendo Switch

La PS5, quant à elle, est disponible sous trois forfaits. Pour 17,49 €/mois, le forfait Starter propose d’obtenir la console pendant 24 mois. Cette durée s’élève à 36 mois avec le forfait Gamer+ à 19,99 €, qui ajoute les mêmes services que le forfait Plus de la Nintendo Switch. Enfin, le forfait Pro Gamer est sensiblement le même, en coûtant 24,99 €/mois pendant 24 mois. La Xbox Series X, de son côté, n’est pas encore proposée à la location, mais elle devrait bientôt arriver, selon Micromania-Zing.

Le groupe précise que chacune des consoles louées est neuve. Une aubaine pour tous les joueurs qui ne voient pas le bout du tunnel. Mais aussi pour Micromania-Zing qui a choisi le bon moment pour se lancer sa nouvelle offre. En effet, Sony prévoit que les ruptures de stock de la PS5 vont continuer jusqu’à l’année prochaine. La Switch ne sera pas non plus épargnée, Nintendo ayant annoncé que les effets de la pénurie ont commencé à se faire sentir sur la production.