Stadia : voici la liste des jeux gratuits même si vous n’avez pas d’abonnement

Stadia tente d'attirer de nouveaux joueurs grâce à une nouvelle section “jeux gratuits”. Cette section est accessible avec un compte Stadia, même sans abonnement payant. Vous pourrez jouer à ces jeux complets de manière illimitée – dans les conditions de qualité streaming de Stadia gratuit.

Pendant longtemps pour tester Stadia passée la période d'essai, il n'y avait qu'une seule possibilité : mettre la main à la poche. Le moins cher était de s'abonner à Stadia Pro (9,99 € par mois) et d'attendre que Google propose de déverrouiller gratuitement une sélection de jeux chaque mois. Puis, comme promis, il est devenu possible de se désabonner de Stadia Pro, tout en continuant à bénéficier gratuitement de vos jeux achetés “à vie”. Or, Google propose également depuis peu une poignée de jeux totalement gratuits auxquels on peut jouer sans limite, même sans abonnement Stadia Pro. Il s'agit de jeux complets – certains font même partie des meilleurs auxquels on a pu jouer sur la plateforme.

Pour y jouer c'est très simple : rendez-vous sur Stadia.com et créez un compte gratuit. Google vous proposera une manière détournée de le faire, puisque initialement vous serez invité à souscrire à l'offre d'essai de Stadia Pro. Faites ainsi, mais n'oubliez pas de vous désabonner avant la fin de la période d'essai pour revenir à l'offre Stadia base. Vous pouvez alors parcourir le Store. Descendez à la section “Jeux gratuits” et choisissez celui qui vous fait le plus plaisir pour y jouer immédiatement. Vous n'aurez pas besoin d'acheter une manette. Il suffit de posséder un ordinateur avec clavier et souris, ou un smartphone Android. Plusieurs modèles de manettes bluetooth sont également prises en charge. Notez que le service n'est accessible qu'au travers des navigateurs Google Chrome et ceux basés sur Chromium (dont Microsoft Edge).

Crayta Starter Edition est désormais 100% gratuit sur Stadia

Google a annoncé en février 2021 que Crayta Starter Edition deviendrait totalement gratuit. Le jeu consiste à créer vos propres jeux, ou à jouer à une infinité de jeux conçus par d'autres joueurs. L'univers de Crayta rappelle d'autres titres comme Roblox. Le format retenu par le jeu est néanmoins plus intuitif et moderne, avec des visuels qui ne jureraient pas dans Fortnite par exemple. Un must have qui risque de vous occuper des heures et des heures sur Stadia.

Inutile de s'abonner à Stadia Pro pour jouer à Destiny 2

Qui n'a jamais entendu parler de Destiny 2 ? Ce jeu AAA édité par Bungie est un jeu de tir à la première personne. Le jeu de base et de nombreuses zones sont accessibles gratuitement avec un compte Stadia base. De quoi découvrir les mécaniques de jeu et d'explorer son univers en solo ou multijoueurs. Bien sûr, si vous avez épuisé ce qui est disponible en version gratuite vous êtes libres par la suite d'acheter des extensions pour prolonger le plaisir.

Super Bomberman R Online : et si vous vous faisiez un petit Battle Royale déjanté ?

Vous aimez les Battle Royale et les jeux de stratégie ? Super Bomberman R Online reprend l'univers de Bomberman dans un titre qui vous permet d'affronter 64 autres joueurs en ligne. Pour survivre, il faudra bien sûr redoubler de stratégie. Au passage, vous reconnaitrez sans doute de nombreux personnages du jeu. Il y a en effet de nombreux personnages créés par Konami, dont Snake de Metal Gear Solid, des personnages de Castelvania ainsi que Pyramid Head de Silent Hill.

Jeux Stadia gratuits : à quoi faut-il s'attendre pour la suite ?

Vous avez envie de profiter de Stadia gratuitement mais avez déjà joué à ces trois jeux ? Patience ! Stadia devrait régulièrement ajouter de nouveaux titres à cette liste. On devine que seuls les jeux qui sont offerts aux abonnés Stadia Pro sont susceptibles de passer de manière permanente en Free-to-play. En mars 2021, la liste des jeux accessibles gratuitement aux abonnés Stadia Pro était la suivante (nous avons marqué d'un astérisque les jeux qui sont déjà passé en gratuit) :

Notez par ailleurs que Google propose régulièrement d'autres jeux en Free-to-play pour une durée limitée. Pour se tenir au courant et ne rien rater, nous vous conseillons vivement de vous abonner au compte Twitter officiel de Stadia.