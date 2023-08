Un SSD de la marque Samsung fait l'objet d'une offre attractive chez Amazon ! Le modèle 870 QVO avec 2 To d'espace de stockage est proposé par le géant du commerce en ligne à exactement 96,55 euros. Il s'agit tout simplement du meilleur prix du moment.

En prévision de la rentrée 2023, Amazon propose l'excellent SSD Samsung 870 QVO d'une capacité de 2 To à un tarif très intéressant. Il est en effet possible de l'obtenir au prix exact de 96,55 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie de trois ans et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Concernant les caractéristiques techniques du SSD Samsung QVO 870 (référence MZ-77Q2T0BW), on retrouve une interface SATA 6 Gb/s avec une taille du cache de 2 Go. Il assure de belles performances avec des vitesses capables d'atteindre 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Intégrant une mémoire de type flash QLC 3D, il affiche des dimensions de 69.85 x 6.8 x 100 mm et un poids de 46 grammes.

Enfin, le SSD Samsung 870 QVO est fourni avec le logiciel Magicial 6.1 qui vous permet de piloter et d'améliorer votre disque d’un clic. Le logiciel en question vous aidera à effectuer les dernières mises à jour, contrôler les performances du disque voir les pousser à leur maximum.

