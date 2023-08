Une tablette de la marque Samsung devient très abordable à l'occasion de la rentrée 2023. Chez Amazon, le modèle 2022 de la Galaxy Tab S6 Lite disponible en deux versions peut être obtenu à partir de 184 euros grâce à une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE (64 GO)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE (128 GO)

Direction Amazon où le célèbre site de commerce en ligne propose deux versions de la Galaxy Tab S6 Lite à des prix abordables. Actuellement, le modèle 2022 de la tablette Samsung est disponible aux tarifs respectifs de 284 euros (pour la version 64 Go) et de 369 euros (pour la variante 128 Go).

Pour information, une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 24 septembre 2023 permet de faire diminuer le prix des deux versions de la tablette. En prenant en compte cette ODR (voir conditions), les modèles 64 Go et 128 Go de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) reviennent donc à 184 euros et à 269 euros.

Tournant sous le système d'exploitation mobile Android 12, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une tablette dotée d'un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie et d'une batterie de 7040 mAh. Pour l'APN, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.