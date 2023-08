Xiaomi Mi Desktop Monitor : l’écran PC 27″ est moins cher chez Fnac/Darty

Offre intéressante à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty ! Pour la rentrée 2023, un écran PC de 27 pouces signé Xiaomi peut être obtenu sous les 130 euros. Le Mi Desktop Monitor est en effet affiché à 129,99 euros.

Alors que la rentrée arrive prochainement pour certains d'entre vous, les enseignes Fnac et Darty ont décidé de s'aligner pour vous permettre d'acquérir un écran PC à moins de 130 euros.

Affiché au prix de 169 euros sur le site officiel du constructeur, le Xiaomi Mi Desktop Monitor de 27 pouces est disponible chez Fnac/Darty à exactement 129,99 euros ; ce qui fait une remise de 40 euros. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac/Darty.

Proposé dans un coloris noir et idéal pour une utilisation de type Bureautique, le Mi Desktop Monitor de Xiaomi est un moniteur qui dispose d'un écran de 27 pouces ayant une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. On retrouve également une luminosité de 300 cd/m², un taux de rafraichissement de 75 Hz, un temps de réponse de 6 ms, un contraste de 1000:1, une dalle IPS et un angle de vue visible jusqu'à 178 degrés. Pour terminer, l'appareil est doté d'un port HDMI 1.4, d'un port VGA, d'un port audio et d'un port d'alimentation DC IN.