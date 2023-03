Cette clé USB SanDisk 128 Go à double connectique est à un super prix

Bon plan à saisir sur le site Amazon où une clé USB à double connectique du constructeur SanDisk et d'une capacité de stockage de 128 Go est vendue à un super prix !

Les ventes flash de printemps d'Amazon se poursuivent avec ce nouveau deal en provenance du célèbre site e-commerce. Jusqu'à demain soir, une clé USB à double connectique de la marque SanDisk est à un super prix.

En effet, la clé USB Type-C SanDisk Ultra Dual Drive Go d'une capacité de 128 Go passe de 19,27 euros à 16,99 euros dans le cadre de l'événement commercial. Pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement en point relais puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est inférieur à 25 euros d'achat. Sinon, les membres Prime bénéficient de la livraison rapide à domicile.

La clé 2-en-1 de SanDisk est équipée de connecteurs USB Type-C et Type-A qui permettent de déplacer facilement du contenu entre des dispositifs dotés d'un port USB Type-C et Type-A, et de libérer de l'espace sur un smartphone ayant une connectique en USB Type-C. La clé USB 3.1 Gen 1 dispose d'une vitesse de lecture de 150 Mo/s et d'un système pivotant qui protège les connecteurs. Elle comprend également une attache pour porte-clés est idéale pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les Mac.