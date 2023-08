Avis aux gamers à la recherche d'un SSD pour leur console next-gen ! Dans le cadre d'une vente flash, Amazon propose le SSD NVMe Crucial P5 Plus d'une capacité de 500 Go sous la barre des 25 euros.

Après la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 128 Go en promotion, c'est au tour d'un SSD de faire l'objet d'une offre intéressante chez Amazon.

En ce moment, le SSD Crucial P5 Plus d'une capacité de 500 Go est vendu par le géant du commerce en ligne au tarif de 24,20 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à maintenant. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite en point relais car le montant du SSD est inférieur à 25 euros d'achat.

Pour rappel, le Crucial P5 Plus est un SSD interne qui embarque la technologie PCIe 4.0 NVMe avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre les 6600 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle allant jusqu'à 3000 Mo/s. Le P5 Plus de la marque américaine est parfait pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu ou encore les applications d’ingénierie.