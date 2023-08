Belle affaire à saisir sur une carte mémoire de type microSDXC ! Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, la plateforme espagnole du site Amazon propose la SanDisk Extreme de 128 Go à moins de 16 euros seulement (frais de port inclus).

Pour ce nouveau bon plan consacré au domaine de l'informatique, on vous emmène sur la version espagnole d'Amazon où le géant du commerce en ligne a décidé de proposer une carte mémoire SanDisk à prix réduit.

En ce moment, la carte microSDXC SanDisk Extreme avec un espace de stockage de 128 Go est vendue à exactement 15,44 euros. Pour information, le prix est obtenu après avoir ajouté le produit au panier et inclut 4,54 euros de frais de port pour une livraison en France.

Pour rappel, la carte mémoire SanDisk Extreme est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Elle peut atteindre des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 190 Mo/s en lecture et 130 Mo/s en écriture. Conçu et testé dans des conditions extrêmes, l'accessoire est résistant à l'eau, aux chocs et aux rayons X. Pour terminer, la carte mémoire est idéale pour étendre le stockage des smartphones tournant sous Android, des caméras d'action et des drones.