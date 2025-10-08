L’ultra-performant SSD interne Samsung 9100 Pro de 1 To est à prix mini pour quelques heures seulement, vite !

À l’occasion des Jours Flash Prime, Amazon casse le prix du SSD interne Samsung 9100 Pro de 1 To. Ce modèle est compatible PC et PS5 et il offre des vitesses ultra-rapides pour moins de 120 euros. C’est un prix très agressif pour ce SSD haut de gamme, mais il ne va pas falloir tarder car la promotion prend fin dans quelques heures.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Quand on veut un PC rapide et ultra-performant, on va surtout regarder son processeur, sa carte graphique et sa mémoire vive, mais il existe un autre élément crucial trop souvent négligé : le disque dur. Tous les SSD ne se valent pas. Il faut donc choisir un modèle assez rapide pour assurer une bonne fluidité que ce soit pour du gaming, de la bureautique ou des usages créatifs.

La disque dur SSD interne Samsung 9100 Pro est une véritable bête de course qui permettra de booster la vitesse de votre PC ou de votre PS5. Et pour le dernier jour des Jours Flash Prime Amazon, il voit son prix baisser de 40%. En effet, son prix de vente conseillé est de 199,99 euros. Mais Amazon le propose en ce moment pour seulement 119,69 euros, soit une baisse de prix de plus de 80 euros.

Pour rappel, cette offre est réservée aux membres Prime. Si vous ne l’êtes pas encore, vous verrez afficher un prix sans promotion. Mais pas d’inquiétude, vous pouvez toujours profiter de l’offre d’essai gratuite de 30 jours au programme Amazon Prime pour accéder à toutes les offres des Jours Flash Prime. Par contre, attention, ces offres se terminent ce soir à 23h59. Vous n’avez donc plus que quelques heures pour en profiter !

SSD interne Samsung 9100 Pro : des vitesses fulgurantes jusqu’à 14 800 Mo/s

Le Samsung 9100 Pro est un disque dur SSD de la 5ème génération. Avec son interface PCIe 5.0×4, il offre des vitesses séquentielles allant jusqu’à 14 800 Mo/s en lecture et 13 400 Mo/s en écriture. Pour les vitesses aléatoires, on atteint jusqu’à 2200K en lecture et 2600K IOPS en écriture.

Avec ces performances, vos jeux s’ouvrent instantanément et les performances de vos logiciels gourmands en ressources sont démultipliés. L’utilisation des logiciels de graphisme comme Photoshop ou Illustrator et les logiciels de montage comme Premiere Pro est nettement plus fluide et agréable. La différence avec votre stockage actuel ne peut être que impressionnante.

Pour information, ce SSD est compatible avec la console PS5. Par contre, il s’agit de la version sans dissipateur thermique. Il faudra donc rajouter un dissipateur compatible avec la console de Sony pour pouvoir l’utiliser dans votre PS5.