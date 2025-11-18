Ce SSD ultra-performant de 2 To, parfait pour la PS5 est à un super prix pour le Black Friday

Le SSD Lexar Play d'une capacité de 2 To est à un très bon prix chez la Fnac et Darty. C'est un excellent modèle pour la PS5 ou pour améliorer les performances de votre PC grâce à ses vitesses de lecture et d'écriture ultra-rapides.

Nous sommes déjà de plain-pied dans le Black Friday, avec des offres qui se dévoilent par vague jusqu'à la fin du mois de novembre. Chez la Fnac et Darty, le SSD Lexar Play d'une capacité de 2 To est en promo. Au lieu de 199,99 €, il est affiché en ce moment à 119,99 €, ce qui correspond à une réduction de 40%.

Lexar Play de 2 To : un SSD ultra-performant à prix cassé

Cette promotion, marquée comme une offre “Chrono” ne devrait pas rester disponible longtemps. Mieux vaut donc de ne pas trop tarder pour en profiter, car les stocks sont sans doute limités.

Pour ce qui est des caractéristiques, le Lexar Play est un SSD PCIe 4.0 ultra-performant, avec des vitesses allant jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture. De quoi profiter d'une expérience fluide et confortable : démarrage rapide, temps de chargement réduit pour vos jeux, ou encore des taux de transfert de fichier extrêmement rapides.

Notez que ce SSD est vendu avec son dissipateur thermique en aluminium. Il est donc directement compatible avec la PlayStation 5. À moins de 120 €, le Lexar Play de 2 To représente une bonne affaire. À titre de comparaison, le SSD Samsung 990 Pro qui offre des performances équivalentes est au mieux à 190 € en ce moment sur Amazon.