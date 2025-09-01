Le MacBook Air M4 est à un prix exceptionnel, mais pas pour longtemps !

Le MacBook Air M4 est à son prix le plus bas grâce à une offre qui ne restera pas disponible longtemps. Cdiscount propose en effet deux offres cumulables : une première réduction de 200 € à laquelle s'ajoute un code promo qui fait baisser le prix de 50 € supplémentaires.

Lancé cette année à 1 199 €, le MacBook Air 4 voit son prix passer sous la barre des 950 €. Il est en ce moment à 949 € très exactement sur Cdiscount, soit une réduction de 20%. Vous réalisez ainsi une économie de 250 €. Notez que le produit est vendu et expédié par Cdiscount.

Le produit est affiché à la base à 999 €, mais Cdiscount propose en ce moment un code promo qui vous donne droit à 50 € de réduction des 599 € d'achat sur une sélection d'articles Apple. Pour profiter de cette réduction, il suffit de renseigner le coupon APPLE50D599 à l'emplacement prévu à cet effet, sur la page de paiement.

Cette offre est valable dès le 01/09/2025 à 9h00 et tant qu'elle sera visible sur le site. Il va sans dire qu'elle est disponible pour un stock limité.

MacBook Air M4 : plus rapide, plus intelligent et toujours aussi léger

Lancé en mars 2025, le MacBook Air 2025 intègre le la dernière la puce M4 avec son nouveau moteur neuronal plus performant en IA. Le processeur et le GPU passent à 10 cœurs pour la version de base, au lieu de 8 cœurs pour le M3. De quoi profiter de performances accrues pour les tâches du quotidien.

Le MacBook Air M4 offre également une meilleure autonomie, puisqu'elle passe à 18 heures au lieu de 16 heures. De quoi vous déplacer sans stress si vous n'êtes pas près d'une source d'alimentation. Et parlant de mobilité, ce modèle est toujours aussi fin et léger, ne pesant que 1,24 kg.

Pour le reste, il dispose d'un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, avec une définition de 2 560 x 1 664 pixels. Comme d'habitude, la qualité d'image est au rendez-vous, avec une luminosité optimale et une bonne colorimétrie (plus d'un milliard de couleur)

Enfin, le MacBook Air M4 bénéficie d'une connectique moderne, minimaliste et reste compatible avec Touch ID. On y retrouve deux ports Thunderbolt (USB-C), un port MagSafe, ainsi qu'une prise jack 3,5 mm. Niveau connectivité, il propose le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.