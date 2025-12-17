Le Galaxy S26 pourrait ressusciter cette vieille fonctionnalité du Galaxy S9 pour prendre des photos plus réalistes

D'après une récente fuite, Samsung serait en train de s'inspirer d'une technologie utilisée sur le Galaxy S9 pour améliorer le rendu photo de ses futurs smartphones. L'objectif étant de s'éloigner du post-processing pour se rapprocher d'un rendu plus réaliste.

Lorsque l'on prend une photo avec un appareil, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour obtenir le résultat souhaité. L'un d'entre eux est l'ouverture de la lentille. Concrètement, ce mot désigne l'espace sous la lentille laissant entrer la lumière. En baissant l'ouverture, on obtient donc des clichés plus sombres, mais avec une plus grande profondeur de champ. De nos jours, l'ouverture des capteurs photo de nos smartphones est fixe, la zone du focus étant généralement traitée par logiciel en post-production.

Mais cela n'a pas toujours été le cas. En 2018, Samsung équipe ses Galaxy S9 et Galaxy S9+ de capteurs photo à ouverture variable. Celle-ci pouvait passer de f/1.5 à f/2.4, permettant ainsi de régler manuelle la profondeur champ et la luminosité des clichés. Or, il se pourrait bien que le constructeur coréen renoue avec cette technologie. Si l'on en croit le leaker Digital Chat Station, les prochains smartphones de la firme pourraient en effet en être équipés.

Samsung pourrait s'inspirer des Galaxy S9 pour améliorer les photos de ses futurs smartphones

Sur Weibo, le leaker révèle au détour d'un post que Samsung est en train de tester les ouvertures variables. Celui-ci ne précise pas si les Galaxy S26 seront équipés d'une telle technologie ou s'il faudra attendre encore quelques années, mais d'après lui, c'est une véritable course qui est en train de se dérouler au sein de l'industrie. En effet, cette volonté de Samsung de visiter le passé ne vient pas de nulle part, puisque la rumeur veut qu'Apple travaille également sur un projet similaire pour ses iPhone.

Or, celle-ci pourrait débarquer dès l'année prochaine sur l'iPhone 18. On peut donc aisément imaginer que Samsung prévoit de couper l'herbe sous le pied de son concurrent en proposant l'ouverture variable dès février prochain sur ses Galaxy S26, d'autant que le constructeur a déjà manié une telle technologie. Dans tous les cas, l'ouverture variable permettra d'obtenir des clichés beau plus réalistes, notamment en mode portrait ou de nuit, en laissant l'utilisateur configurer lui-même la profondeur de champ et l'exposition.

Source : Weibo