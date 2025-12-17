Dites adieu aux trous de mémoire : Google lance CC, son agent IA ambitieux, pour booster votre productivité

La course aux agents IA s’intensifie et Google, ne souhaitant pas être relégué au second plan, lance une nouvelle expérimentation : CC. Cet agent de productivité personnel est conçu pour vous aider à organiser et accomplir vos tâches. Sur le papier : rien de révolutionnaire, mais son utilité s’annonce très prometteuse.

La tendance n’est plus seulement aux intelligences artificielles, elle est aussi aux agents IA, ces logiciels autonomes capables de gérer, pour vous, des tâches complexes du début à la fin. Cette technologie à la mode séduit de plus en plus de géants de la tech qui souhaitent la mettre à disposition du grand public : Microsoft a d’ores et déjà déclaré que le futur de Windows serait « agentique », OpenAI a lancé ChatGPT Agent.

Il s’avère que la firme de Mountain View n’est pas en reste et pousse désormais l’expérimentation encore plus loin avec CC, un agent de productivité propulsé par l’IA développé par Google Labs – qui vient tout juste de dévoiler Disco. Conçu comme une aide à l’organisation et à l’accomplissement de nos tâches, CC s’annonce prometteur.

Google teste CC : un agent de productivité personnel dopé à l’IA prometteur

Elle se présente comme un briefing quotidien personnalisé : chaque matin, vous recevez un e-mail résumant votre emploi du temps et vos tâches à venir. De manière proactive, CC peut inclure des brouillons d’e-mails pour vous aider à accomplir vos tâches et des liens vers votre agenda. Vous pouvez également personnaliser CC en lui apprenant vos préférences – un peu à la manière de Gemini –, lui poser des questions ou lui demander de créer des événements dans votre calendrier.

Pour fonctionner, CC a donc besoin d’accéder à vos données Gmail, Google Agenda et Google Drive afin de les analyser et de les combiner. Google rassure néanmoins : « Vos données sont protégées et ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles fondamentaux d’IA générative de Google. »

Sur le papier, CC ne paraît pas nécessairement révolutionnaire. Son principe se rapproche un peu de la fonctionnalité introduite par OpenAI au sein de son célèbre chatbot IA en septembre : ChatGPT Pulse. Mais CC semble néanmoins être une solution prometteuse, capable de rassembler et de relier les fonctionnalités de Gemini en un seul et même service, pratique et accessible.

CC est un service expérimental autonome : il ne fait pas partie des applications de Gemini, ni de Google Workspace. Google se protège des risques inhérents à l’IA – a fortiori lorsqu’il s’agit d’une expérimentation – en précisant que « CC peut commettre des erreurs » et en rappelant aux utilisateurs de toujours consulter « un professionnel qualifié pour tout conseil médical, juridique ou financier ». L’accès anticipé devrait s’ouvrir cette semaine sur liste d’attente et est pour le moment réservé aux utilisateurs États-Uniens et Canadiens.