Android TV change change complètement son interface, impossible de rater tous les contenus gratuits

Google a opéré une réorganisation générale de l'interface d'Android TV, conformément à son annonce d'il y a quelques mois. Désormais, les contenus recommandés par le système d'exploitation sont regroupés sous une seule bannière, mais surtout, les contenus gratuits sont beaucoup plus mis en avant. Que vous le vouliez ou non.

En 2021, Google a ajouté un nouvel onglet à l'interface d'Android TV. Baptisé Discover (rien à voir avec l'onglet sur smartphone), celui-ci a pour objectif de centraliser des recommandations de contenus en se basant sur les habitudes de consommation de l'utilisateur, au côté de sa liste de contenus à regarder plus tard. Mais en septembre dernier, la firme de Mountain View annonce la disparition à venir de l'onglet.

Il aura finalement fallu attendre quelques mois de plus pour que la réorganisation ait lieu. D'après nos confrères d'Android Authority, une récente mise à jour a fait tomber l'onglet Discover dans le néant. Google avait déjà prévenu ses utilisateurs que les recommandations de contenus seraient bientôt déplacées dans l'onglet Accueil. c'est désormais chose faite, signant la fin de l'onglet Discover au profit d'une nouvelle interface pour le système d'exploitation.

L'interface d'Android TV va bientôt changer pour mettre en avant les contenus gratuits

Après la mise à jour, Android TV affiche cinq onglets : Accueil, Live, Shop, Gratuit et Applications. Comme l'avait promis Google, les recommandations ainsi que la liste de contenus à regarder plus tard ont été déplacés dans l'onglet Accueil, les rendant ainsi beaucoup plus faciles d'accès. Il est d'ailleurs toujours possible de personnaliser ses recommandations en se rendant tout en bas de la page.

La grande nouveauté de cette mise à jour est donc l'onglet Gratuit qui, comme son nom l'indique, met en avant tous les contenus gratuits auxquels vous avez accès avec Android TV. Avec ce dernier, il suffit désormais de scroller parmi une liste de films, séries et chaînes, plutôt que de se rendre dans une application précise. Si toutefois vous n'avez aucun intérêt pour cet onglet, il vous faudra tout de même le supporter, puisqu'il est impossible de le retirer de l'interface.

Source : Android Authority