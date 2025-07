Ce PC portable Asus Vivobook 15″ (16 Go RAM, 512 Go SSD) passe sous les 400 €

Vous êtes à la recherche d'un PC portable et vous avez un budget ne dépassant pas les 400 euros ? Optez pour ce modèle Vivobook 15 de la marque Asus qui est à 399 euros dans le cadre du Prime Day d'Amazon.

Pour la dernière ligne droite du Prime Day d'Amazon, le PC portable Asus Vivobook 15 (référence S1504VA-NJ2581W) est à 399,99 euros au lieu de 549,99 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros de la part du site e-commerce.

Même si l'offre promotionnelle s'adresse aux abonnés Prime, il faut savoir que tout le monde peut en profiter. Si vous n'êtes pas un membre Prime, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et profiter de tous les avantages gratuitement pendant 30 jours.

Les points forts du PC portable Asus Vivobook 15

Disponible dans un coloris argent, le Vivobook 15 associé à l'offre Amazon est un PC portable qui a été conçu pour une utilisation de type Bureautique. Le laptop signé Asus embarque un écran LED de 15,6 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1200 pixels, une luminosité de 250 cd/m² et une fréquence d'affichage de 60 Hz. L'ordinateur comprend aussi un clavier de type AZERTY, un pavé numérique et un Touchpad.

Le PC portable Asus Vivobook 15 est également équipé d'un processeur Intel Core i3-1315U 4.5 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel UHD Graphics et du système d'exploitation Windows 11 Home.

Quant à la connectique, celle-ci est constituée d'un port USB 2.0, de deux ports USB 3.2 (Gen 1), d'un port USB Type-C 3.2 (Gen 1), d'un port HDMI 1.4, du Wi-Fi 5, d'une prise audio de 3,5 mm et de la technologie sans fil Bluetooth 5.1.