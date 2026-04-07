Trouver le bon podcast sur Spotify devient plus simple grâce à cette nouvelle fonction IA

Spotify continue d'intégrer l'IA dans son application. Après la musique, c'est au tour des podcasts de bénéficier des playlists générées par invite. La fonctionnalité est disponible en bêta dans six pays pour les abonnés Premium.

Spotify
Crédits : 123RF

Les services de streaming audio multiplient les outils de personnalisation. Spotify revendique plus de 600 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. La plateforme mise depuis plusieurs années sur l'intelligence artificielle pour affiner ses recommandations. En janvier 2026, elle avait lancé les Prompted Playlists pour la musique. Cet outil permettait aux abonnés de générer une sélection de morceaux à partir d'une simple description rédigée en langage naturel. La fonction prenait aussi en compte l'historique d'écoute et les tendances du moment.

Cette dynamique se poursuit avec une nouveauté annoncée ce mois-ci. Spotify étend désormais les Prompted Playlists aux podcasts. Ce format connaît une croissance rapide, mais reste souvent difficile à explorer face à l'abondance de l'offre. Trouver un épisode pertinent sans aide peut décourager même les auditeurs les plus motivés. La plateforme a également lancé une option baptisée Taste Profile pour mieux personnaliser les recommandations. Chaque utilisateur peut indiquer ses goûts, les ajuster selon ses envies du moment et obtenir des suggestions encore plus ciblées.spotify ia podcast

Les playlists de podcasts générées par IA arrivent sur Spotify en version bêta

Concrètement, la fonction Prompted Playlist permet de décrire en langage naturel le type d'épisodes souhaités. Spotify génère alors une sélection adaptée. L'algorithme tient compte du prompt, de l'historique d'écoute et des tendances actuelles. La plateforme cite comme exemples une playlist sur la science et l'innovation, ou un tour d'horizon des actualités du divertissement. Ces requêtes permettent autant de découvrir de nouveaux shows que d'approfondir un sujet précis.

L'outil présente aussi un intérêt direct pour les créateurs. En recommandant des épisodes issus de catalogues anciens, Spotify peut redonner de la visibilité à des contenus publiés depuis longtemps. La plateforme précise que cela ouvre de nouvelles opportunités pour les producteurs, sans nécessiter de nouvelle publication. La fonctionnalité est en bêta pour les abonnés Premium aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Suède. Son extension à d'autres marchés n'a pas encore été annoncée.


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