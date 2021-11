Netflix Gaming est disponible en France, comment jouer aux 5 premiers jeux vidéo ?

Netflix Gaming est désormais disponible en France. Tous les abonnés équipés d'un smartphone ou d'une tablette Android sont invités à jouer à une liste de 5 jeux mobiles, dont 2 titres inspirés de Stranger Things. On vous explique comment y jouer.

Netflix vient d'annoncer l'arrivée de ses premiers jeux mobiles en France. Après plusieurs mois de test et une disponibilité limitée à une poignée de pays, Netflix Gaming est disponible pour tous les abonnés français à partir du mercredi 3 novembre. Cette nouvelle fonctionnalité est ouverte à tous les forfaits, que vous avez opté pour l'abonnement standard ou l'abonnement premium avec 4K comprise. “Il n’y a ni publicités, ni frais supplémentaires, ni achats intégrés”, promet le leader du streaming. C'est assez rare pour des jeux mobiles 100% gratuits.

Dans un premier temps, Netflix Gaming est limité aux smartphones et tablettes Android. Les abonnés qui utilisent un smartphone Android verront apparaître une section dédiée aux jeux et un onglet consacré aux titres à télécharger. Sur tablette, cet onglet est remplacé par le menu déroulant Catégories, où apparaitront les jeux disponibles. Si vous regardez les films et les séries du catalogue Netflix sur PC ou sur un terminal iOS (iPad, iPhone), vous devrez faire preuve d'un peu de patience.

Quels sont les 5 premiers jeux disponibles avec Netflix Gaming ?

Pour commencer, Netflix met à disposition un total de 5 jeux vidéo. Sans grande surprise, certains des jeux mobiles sont inspirés d'une des séries à succès de la plateforme de streaming, Stranger Things. Voici la liste des 5 jeux disponibles dès aujourd'hui dans l'application Android Netflix :

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3 : Le Jeu

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Comme le titre l'indique, les deux premiers jeux sont inspirés de Stranger Things. Dans Stranger Things: 1984, les abonnés peuvent incarner l'un des 12 personnages de la série culte et affronter une horde de monstres venus du monde à l'envers. Notez que le jeu est disponible depuis 2019 et qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un abonnement Netflix pour le récupérer sur le Play Store. Plus cérébral, Stranger Things 1984 ravira les amateurs d'énigmes et de casse-têtes.

Netflix propose aussi trois jeux originaux, non liés à une série de son catalogue. Shooting Hoops est un jeu de basketball plutôt basique qui défie les abonnés de rentrer des ballons dans un panier grâce à des fléchettes. De son côté, Card Blast est un jeu de poker mêlé d'un jeu de cartes casse-tête. Enfin, Teeter Up est un jeu simple où vous devrez glisser une balle dans un trou en bougeant certains éléments.

Evidemment, Netflix ne compte pas s'arrêter là. Le géant du streaming s'est engagé à étoffer le catalogue de jeux mobiles disponibles sur sa plateforme dans les mois et années à venir. “Nous souhaitons constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous. C’est le début pour nous d’une grande expérience de jeu”, déclare Netflix, dont les ambitions ne se limitent pas au jeu mobile. Il se murmure en effet que le numéro 1 de la VOD chercherait à lancer des jeux sur d'autres plateformes.

Comment tester les 5 jeux vidéo de Netflix Gaming ?

Pour tester les 5 jeux mobiles développés par Netflix, munissez-vous de votre smartphone ou de votre tablette Android. Pour obtenir l'accès à la section jeux, on vous invite à installer la dernière mise à jour de l'application sur votre terminal. Notez que les jeux ne sont pas encore apparus chez tous les utilisateurs. Le déploiement de la nouveauté est cependant en cours dans l'Hexagone. On vous explique comment tester les 5 jeux dès que l'option sera disponible sur votre appareil :

Ouvrez l'application Android de Netflix

Allez dans la section Netflix Jeux depuis la page d'accueil de l'app ou l'onglet Jeux

depuis la page d'accueil de l'app ou l'onglet Choisissez le jeu auquel vous souhaitez jouer

L'app Netflix va vous relayer vers le Google Play Store

Installez le jeu via le Play Store

Jouez au jeu directement au sein de l'app Netflix

Le géant du streaming précise que les jeux vidéo mobiles ne sont pas proposés aux comptes Jeunesse destinés aux enfants. “Si vous avez configuré un code PIN pour empêcher les enfants d’avoir accès aux profils pour adultes, vous devrez l’utiliser afin de vous connecter à Netflix et de jouer”, met en garde l'entreprise. Enfin, certains des jeux nécessitent une connexion Internet pour fonctionner. Que pensez-vous de cette nouvelle incursion de Netflix dans l'univers du jeu vidéo ? On attend votre avis dans les commentaires.