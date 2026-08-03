Le Galaxy Z Fold 8 Ultra peut prendre des photos en 200 MP avec HDR activé

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est le premier smartphone pliable de Samsung à proposer un mode de capture photo en 200 MP et HDR.

Samsung a présenté son Galaxy Z Fold 8 Ultra le 22 juillet dernier et ce nouveau modèle sera disponible à partir du 10 août 2026 (avec quelques jours d’avance pour certaines précommandes). C’était passé inaperçu lors de l’annonce, mais le smartphone est capable de capturer des photos dans une définition de 200 MP tout en activant la fonction HDR, nous apprend SamMobile.

Le Galaxy Z Fold 7 était le premier mobile pliable de Samsung équipé d’un capteur photo de 200 MP. Mais si l’utilisateur choisissait de shooter en mode 200 MP, il devait renoncer au HDR, cette technologie de haute plage dynamique qui permet de donner un boost aux couleurs et au contraste des clichés. Cette restriction vaut d’ailleurs pour tous les smartphones Samsung munis d’un capteur de 200 MP… jusqu’au Galaxy S26 Ultra sorti en début d’année. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra hérite ainsi de cette innovation du S26 Ultra.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : le 200 MP et le HDR enfin compatibles entre eux

Le HDR est donc disponible à la fois en 12, 50 et 200 MP. Rappelons que le 200 MP est un mode qui répond à des besoins très spécifiques (pour recadrer, éditer ou imprimer l’image, notamment). En 200 MP, la taille des images et l’absence de pixel binning (qui peut limiter la capture de lumière) n’en font pas une option de tous les jours par défaut. Mais quand on en a réellement besoin, pouvoir jouir du HDR est un luxe.

Parfois, des nouveautés pour l’appareil photo sont déployées par la suite sur d’anciens modèles, mais cela ne semble pas être le cas pour l’instant pour le 200 MP HDR, malgré l’arrivée de la mise à jour One UI 9. Il est possible que seuls les smartphones équipés du dernier SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm soient compatibles avec cette fonction.

Autre amélioration en photo sur ce Z Fold 8 Ultra, le passage à un capteur ultra grand-angle de 50 MP avec une ouverture f/1.9. Une belle progression face au capteur 12 MP et f/2.2 qu’on avait depuis des années sur ce modèle.