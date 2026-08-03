Le Galaxy Z Fold 8 Ultra peut prendre des photos en 200 MP avec HDR activé

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est le premier smartphone pliable de Samsung à proposer un mode de capture photo en 200 MP et HDR.

samsung galaxy z fold8 ultra
Crédits : Phonandroid

Samsung a présenté son Galaxy Z Fold 8 Ultra le 22 juillet dernier et ce nouveau modèle sera disponible à partir du 10 août 2026 (avec quelques jours d’avance pour certaines précommandes). C’était passé inaperçu lors de l’annonce, mais le smartphone est capable de capturer des photos dans une définition de 200 MP tout en activant la fonction HDR, nous apprend SamMobile.

Le Galaxy Z Fold 7 était le premier mobile pliable de Samsung équipé d’un capteur photo de 200 MP. Mais si l’utilisateur choisissait de shooter en mode 200 MP, il devait renoncer au HDR, cette technologie de haute plage dynamique qui permet de donner un boost aux couleurs et au contraste des clichés. Cette restriction vaut d’ailleurs pour tous les smartphones Samsung munis d’un capteur de 200 MP… jusqu’au Galaxy S26 Ultra sorti en début d’année. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra hérite ainsi de cette innovation du S26 Ultra.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : le 200 MP et le HDR enfin compatibles entre eux

Le HDR est donc disponible à la fois en 12, 50 et 200 MP. Rappelons que le 200 MP est un mode qui répond à des besoins très spécifiques (pour recadrer, éditer ou imprimer l’image, notamment). En 200 MP, la taille des images et l’absence de pixel binning (qui peut limiter la capture de lumière) n’en font pas une option de tous les jours par défaut. Mais quand on en a réellement besoin, pouvoir jouir du HDR est un luxe.

Parfois, des nouveautés pour l’appareil photo sont déployées par la suite sur d’anciens modèles, mais cela ne semble pas être le cas pour l’instant pour le 200 MP HDR, malgré l’arrivée de la mise à jour One UI 9. Il est possible que seuls les smartphones équipés du dernier SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm soient compatibles avec cette fonction.

Autre amélioration en photo sur ce Z Fold 8 Ultra, le passage à un capteur ultra grand-angle de 50 MP avec une ouverture f/1.9. Une belle progression face au capteur 12 MP et f/2.2 qu’on avait depuis des années sur ce modèle.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Nouveautés Netflix août 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Les jeux Xbox 360 vont arriver sur Xbox Helix et PC, Microsoft veut devenir le champion de la rétrocompatibilité

Le catalogue de jeux Xbox 360 devrait être rendu disponible sur les consoles plus récentes, améliorant encore son accessibilité. Alors que Sony est au cœur de la tempête après avoir…

Tap to Share arrive sur Android, cette fonction phare de l’iPhone ne sera bientôt plus exclusive à iOS

Bien pratique sur iPhone, la fonction Tap to Share est en cours de développement sur Android. Les transferts de fichiers seront encore plus instantanés qu’avec Quick Share. S’il y a…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une nouvelle opération : le Local Day, toujours dans le cadre de ses promos estivales. Le site propose de fortes remises sur plusieurs catégories tech : smartphones, tablettes,…

Disney+ annonce le retour de la 4K pour les abonnés Premium, mais pas encore sur tous les appareils

Disney+ nous informe du retour progressif de la 4K pour les abonnés à l’offre premium. Le format avait récemment disparu de la plateforme suite à un conflit légal. La semaine…

Perséides : c’est LA pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer cet été, voici quand et comment l’admirer

Chaque été, la voûte céleste est le théâtre d’une impressionnante pluie de météores : les Perséides. Et cette année 2026, les conditions seront particulièrement favorables pour l’admirer. Date, horaire, nombre…

Watch GT6 Series et D2 : les montres connectées Huawei sont à prix mini, vite !

Pendant une semaine, Huawei propose de belles réductions sur ses montres connectées Watch GT6, GT6 Pro et D2. Avec des baisses de prix allant jusqu’à 100 euros, vous allez pouvoir…

Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Spider-Man Brand New Day est sorti le 29 juillet 2026 et a bouleversé comme jamais les aventures de Peter Parker au cinéma. C’est le moment ou jamais de découvrir ou…

Découvrez le design du nouveau Galaxy S26 FE de Samsung

Samsung va bientôt lancer le Galaxy S26 FE, son prochain smartphone de milieu de gamme. Des images en fuite nous montrent le smartphone équipé d’une coque de protection, dévoilant son…

Osmo Action 6 : plus de 110 € de réduction sur la dernière caméra d’action de DJI, vite !

Le marché des caméras d’action a été bouleversé par l’arrivée de la marque de drone DJI. Le géant chinois a su développer très rapidement un modèle qui est venu concurrencer…