Xiaomi n’a même pas eu le temps de présenter officiellement son Redmi 17 qu’un revendeur polonais l’a proposé à la vente hier. La page a rapidement été supprimée, mais pas assez pour que l’on ne découvre pas tout ce qu’il y a à savoir sur le smartphone abordable.

Au moins, maintenant on sait que sa sortie est prévue pour bientôt. Hier, le Redmi 17 a fait une apparition éclair sur le site d’un revendeur polonais. Pendant quelque temps, il était donc en théorie possible d’acheter le smartphone abordable. Le hic ? Celui-ci n’a toujours pas été officialisé par Xiaomi. On ne sait pas quelle erreur a poussé le revendeur à mettre en ligne l’appareil, mais celui-ci, s’est visiblement rendu compte de sa bourde.

Aujourd’hui, les pages des deux variantes disponibles ne sont plus en ligne. Impossible donc d’accéder à leur fiche technique. Mais vous pensez bien que certains internautes ont eu le temps de récolter toutes les informations nécessaires. Sans grande surprise, les récentes rumeurs à propos du prochain modèle abordable de Xiaomi étaient donc vraies. Avec apparemment une petite surprise pour les utilisateurs européens.

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Voici la fiche technique et le prix du Xiaomi Redmi 17

Le smartphone embarquera donc un écran LCD de 6,9 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera propulsé par le processeur Mediatek Helio G91 Ultra accompagné de 4 Go de RAM. 128 Go ou 256 Go de stockage lui permettront d’accueillir applications et autres données. Pour la partie photo, on retrouvera un capteur principal de 50 MP, ainsi qu’un capteur selfie de 8 MP. Enfin, les utilisateurs européens profiteront d’une batterie de 7500 mAh.

Le Xiaomi Redmi 17 a été mis en vente à 900 złoty pour sa variante 128 Go de stockage et 1100 złoty pour sa variante 256 Go, soit respectivement 208 et 255 euros. Les prix définitifs restent encore à définir pour notre partie du globe, mais il y a de fortes chances qu’ils ne soient pas trop éloignés de ces conversions. Le smartphone également disponible en deux coloris : vert et bleu. On n’attend plus qu’une annonce officielle de la part de Xiaomi.