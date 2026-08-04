Game Boy : plus besoin d’installer un émulateur pour rejouer aux jeux de votre enfance, ce site web suffit

Brick Boy, c’est le projet qui pourrait bien sauver vos après-midi ennuyantes au bord de la piscine cet été. Le site se propose tout bonnement d’émuler n’importe quel jeu Game Boy sans avoir à installer la moindre application. Chargez votre ROM, et amusez-vous.

brickboy

L’émulation, c’est tout un voyage. Il ne suffit généralement pas d’installer l’émulateur et d’y charger la ROM de son choix. La plupart du temps, il faut en amont configurer l’application, s’assurer que sa manette fonctionne, revoir les contrôles, charger un nouveau moteur graphique, cocher et décocher des cases obscures dont on ne comprend pas bien l’utilité mais qui sont essentielles d’après ce commentaire Reddit datant d’il y a 7 ans, bref, on est bien loin du sacro-saint “plug and play”.

Il existe certes des projets permettant de simplifier ce processus, comme le lecteur de cartouches Game Boy pour iPhone, mais encore faut-il pouvoir se le procurer. Qu’à cela ne tienne, la scène de l’émulation Game Boy est justement très prolifique. Elle nous a récemment appris qu’il était possible d’émuler la console Nintendo sur à peu près tout et n’importe quoi, même un écran e-ink. Alors pourquoi pas un simple navigateur web ?

Sur le même sujet — Vous pensiez qu’il était impossible d’avoir des jeux 3D sur Game Boy Color ? Pas pour ce développeur, apparemment

Ce site web peut émuler n’importe quel jeu Game Boy gratuitement

Voilà probablement que s’est fait le développeur fugudaro, à l’origine du projet brickboy. On ne saurait mieux l’expliquer que comme on l’a fait plus tôt : il s’agit ni plus ni moins que d’un émulateur Game Boy gratuit sous la forme d’un site web. Celui-ci permet de charger la ROM de son choix et de contrôler le jeu à partir de son clavier ou de sa manette. Celui-ci offre même plusieurs options pour améliorer le rendu des jeux, ainsi qu’un système d’accélération classique des émulateurs.

Voici comment en profiter dès maintenant :

  1. Rendez-vous sur la page de brickboy en cliquant ce lien
  2. Commencez par mettre l’émulateur en anglais en vous rendant dans le menu Language
  3. Cliquez ensuite sur le menu déroulant des paramètres en haut à droite de l’écran
  4. Chargez votre ROM depuis le menu Load .gb / .gbc
  5. Profitez !

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