Spotify plante sur Android, voici comment résoudre le problème avant le correctif officiel

Depuis plusieurs semaines, l'application Android de Spotify ne fonctionne plus chez certains utilisateurs connectés à un réseau Wi-Fi. La plateforme est longtemps restée silencieuse, mais a enfin admis qu'il existe un problème et fait savoir que ses “techniciens étudient actuellement la situation”.

Votre application Spotify a tendance à planter sur votre appareil Android ? Vous n'êtes pas le seul à avoir constaté ce problème, et Spotify vient d'ailleurs de reconnaître son existence. La plateforme explique que ses équipes sont au travail pour identifier et corriger le bug. Mais en attendant, le service est inaccessible ou l'expérience fortement dégradée pour les utilisateurs concernés.

Il existe une solution pour continuer à utiliser Spotify malgré le souci, mais elle ne va pas plaire à tout le monde. “Nous avons reçu des signalements d'utilisateurs Android (principalement Samsung et Google Pixel) rencontrant des problèmes : l'application Spotify ne répond plus, se bloque ou plante lorsqu'elle est connectée à certains réseaux Wi-Fi. Ce problème ne se produit pas avec les données mobiles”, explique l'entreprise.

Désactiver le Wi-Fi rend Spotify de nouveau opérationnel sur Android

Vous pouvez donc désactiver le Wi-Fi de votre smartphone lorsque vous utilisez Spotify, mais attention à la consommation de données mobiles si votre forfait dispose d'une enveloppe limitée. Surveillez bien la quantité de data dont l'application a besoin, et si besoin, désactivez les téléchargements par données mobiles et baissez la qualité audio pour économiser votre data disponible. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une alternative de secours si vous ne pouvez pas vous passer de Spotify le temps que le problème soit résolu.

Il semble que le bug touche les utilisateurs de manière assez aléatoire. Une des personnes touchées fait savoir que d'autres n'ont aucun problème avec Spotify sur le même réseau Wi-Fi, et que lui-même peut utiliser l'app s'il se connecte à un autre réseau. Un conflit entre certains appareils et certaines connexions Wi-Fi serait donc à l'œuvre.

Les premiers témoignages datent d'environ trois semaines, mais Spotify vient juste de communiquer à ce sujet. On espère que le déploiement d'un correctif ne tardera pas trop.