Voici le plan de Spotify pour stopper l’invasion de la musique IA

La plateforme de streaming réagit à l’explosion des morceaux créés avec l’intelligence artificielle. Spotify veut désormais mieux identifier ces titres et limiter les abus. L’entreprise annonce plusieurs mesures concrètes pour encadrer cette évolution.

La musique générée par intelligence artificielle s’impose peu à peu dans les catalogues des services de streaming. En quelques clics, il est possible de créer des chansons, des voix ou des sons sans intervention humaine. Si cette tendance attire la curiosité, elle inquiète aussi les plateformes, confrontées à une multiplication des faux profils, des spams et des morceaux publiés sans contrôle. Spotify, qui revendique plus de 600 millions d’utilisateurs actifs, a choisi de réagir avec une nouvelle politique dédiée à l’IA.

La société adoptera un standard international appelé DDEX, qui permettra de signaler clairement l’utilisation de l’IA dans les crédits des chansons. Les labels et distributeurs devront indiquer si elle a servi à générer une voix, un instrument ou à retoucher un enregistrement. Spotify précise que l’objectif n’est pas de bannir ces pratiques, mais d’apporter de la transparence pour les artistes comme pour le public. En parallèle, la plateforme rappelle qu’aucun clonage de voix non autorisé ni imitation frauduleuse d’artistes ne sera toléré, et que ces contenus seront retirés.

Spotify lance un filtre anti-spam et veut protéger les artistes contre les abus de l’IA

Pour contrer l’arrivée massive de morceaux générés automatiquement, Spotify prépare aussi un nouveau filtre de détection du spam. Celui-ci repérera les titres publiés en masse, les doublons ou encore les tentatives de manipulation des recommandations par mots-clés. Les contenus suspects ne seront plus mis en avant et pourront être bloqués dès la mise en ligne. La plateforme prévoit également de travailler avec les distributeurs pour limiter le piratage consistant à publier des chansons sur le profil d’un autre artiste.

Ces annonces interviennent alors que la musique produite par intelligence artificielle se répand à grande vitesse. Spotify a déjà été critiqué après l’apparition de titres “posthumes” créés artificiellement et publiés sans autorisation sur les pages d’artistes décédés. Le cas du faux groupe The Velvet Sundown, entièrement généré par IA et présenté comme authentique, avait aussi provoqué la colère de nombreux fans. En encadrant plus strictement ces pratiques, l’appli veut rassurer ses utilisateurs tout en laissant la porte ouverte à une utilisation responsable des outils. La plateforme assure qu’elle continuera de soutenir les artistes qui exploitent cette technologie de manière créative, mais qu’elle combattra fermement les abus.