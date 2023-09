Spotify lance Daylist, la playlist qui s’adapte à votre humeur au fil de la journée

Spotify vient de lancer Daylist, une playlist personnalisée qui s'adapte à vos humeurs tout au long de la journée. Comme le précise le service de streaming musical, cette liste de lecture se sert de vos préférences pour évoluer en permanence et correspondre à “chaque version de vous”.

Alors que Spotify compte rattraper son retard face à Apple Music en proposant des clips dans son application, le service de streaming musical vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité ce jeudi 14 septembre 2023.

Spotify présente donc les Daylist. Le principe ? Il s'agit tout simplement d'une liste de lecture personnalisée qui s'adapte à vos humeurs tout au long de la journée. Vous aimez danser au saut du lit sur Therapy de Marc Rebillet comme votre serviteur ? Ecouter quelques titres de London Grammar fait partie de vos rituels pour s'endormir ?

Les Daylist, des playlists qui s'adaptent selon le moment de la journée

Daylist s'inspire de vos écoutes et de vos habitudes pour proposer une playlist unique qui sera mis à jour plusieurs fois dans la journée pour correspondre à chaque version de vous, que ce soit l'ours grognon matinal ou bien le papillon de nuit. “Elle est hyperpersonnalisée, dynamique et ludique, car elle reflète ce que vous souhaitez écouter en ce moment”, écrit Spotify.

D'après Spotify, des morceaux inédits seront ajoutés à chaque mise à jour de votre Daylist, tandis qu'un nouveau titre définira l'ambiance globale de votre playlist. Selon l'entreprise, il sera possible de sauvegarder une Daylist spécifique dans sa bibliothèque. Il faudra faire vite en revanche, puisqu'une sélection disparaît à la prochaine mise à jour. Bien entendu, on pourra également partager sa Daylist sur les réseaux sociaux.

“Notre objectif est de créer des expériences délicieuses et personnalisées pour chaque utilisateur, et la Daylist vous permet d'apprécier le meilleur de vos goûts et de vos humeurs changeantes”, promet Spotify. Selon les dires de l'entreprise, Daylist est disponible pour les utilisateurs gratuits et Premium aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande dès aujourd'hui. Concernant la France en revanche, Spotify n'a pas encore donné de date, mais on se doute que la fonctionnalité devrait débarquer dans peu de temps.