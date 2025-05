Avec sa nouveauté baptisée “Snooze”, Spotify permet à ses utilisateurs de passer certains morceaux – qui n'apparaitront plus pendant quelques temps dans les playlists personnalisées. Une manière de diversifier l'écoute et de s'exposer à davantage de découvertes potentielles.

Spotify continue de se mettre à jour avec des nouveautés très utiles pour découvrir de la musique. La dernière en date devrait d'ailleurs plaire à celles et ceux qui veulent maximiser leurs découvertes dans le vaste catalogue du service. En effet, si vous utilisez beaucoup les playlists personnalisées comme Découvertes de la semaine, ou les playlists thématiques de la section Pour vous, vous savez déjà qu'elles peuvent parfois faire des choix agaçants.

Non pas qu'il s'agisse de morceaux que vous n'aimez pas – cet aspect est généralement vite réglé en réagissant via une option lors de la lecture. Mais plutôt parce qu'il arrive qu'on retrouve un peu trop souvent des morceaux que l'on aime bien dans ces playlists. Et qu'on peut en avoir assez de les réécouter – au détriment de choix plus audacieux, permettant de découvrir de nouveaux artistes ou des recoins obscurs d'une discographie.

Spotify teste enfin une option pour ne plus que vous écoutiez toujours les mêmes morceaux

C'est pourquoi Spotify teste en ce moment auprès de ses clients premium un bouton baptisé “Snooze”. Rien à voir ici avec l'alarme que vous faites sonner beaucoup trop de fois le matin. Cliquer sur ce bouton lors de la lecture d'un morceau informe Spotify que vous aimeriez ne plus l'écouter pendant quelques temps.

Le service s'engage alors à ne plus présenter le titre en question dans les playlists et recommandations pendant une durée de trente jours. La firme explique mener en ce moment un test limité qui vise en priorité les utilisateurs payants. Tout en assurant que la fonctionnalité devrait débarquer “chez plus d'utilisateurs prochainement”.

Nos confrères de The Verge rappellent que d'autres nouveautés arrivent dans Spotify en plus de ce bouton et de l'arrivée probables de publicités générées par l'IA. La fonctionnalité qui permet de cacher une piste permettra désormais de cacher cette dernière sur tous vos appareils. Plus d'options de lecture arrivent également dans la liste d'attente des utilisateurs premium, avec des options tels que le “shuffle intelligent”.

Spotify est également en train de rafraichir l'ergonomie des playlists sur mobile, pour faciliter leur édition, mais aussi l'ajout de pistes et le tri.