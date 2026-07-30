Ce service ressuscite les cartes graphiques dépassées en leur greffant deux fois plus de mémoire

La pénurie de mémoire a transformé l’achat d’une carte graphique en casse-tête. Une société propose désormais de modifier physiquement les modèles déjà en circulation. Le résultat rend certaines cartes de 2018 plus polyvalentes que des références actuelles.

Le marché des cartes graphiques traverse une période tendue depuis fin 2025. La demande des serveurs d’intelligence artificielle absorbe l’essentiel des composants disponibles, et les tarifs ont grimpé en flèche. La VRAM, cette réserve dédiée qui stocke les textures des jeux, se retrouve rationnée sur les modèles grand public. Nvidia concentre désormais sa production de RTX 5000 sur les versions dotées de 8 Go de mémoire vidéo. Cette quantité devient limite pour les titres récents, gourmands en décors très détaillés. Les références vraiment généreuses restent cantonnées au très haut de gamme.

Face à ces prix, les joueurs cherchent des échappatoires. Certains se rabattent sur des références plus anciennes. La RTX 3060 et ses 12 Go font leur retour dans les rayons à un tarif discutable. D’autres préfèrent garder leur carte graphique et la faire modifier plutôt que de la remplacer. La société GPU Solutions, installée aux Émirats arabes unis, s’est spécialisée dans cette opération. Elle remplace physiquement les puces de l’appareil pour en doubler la capacité.

La GeForce RTX 2080 Ti grimpe de 11 à 22 Go de mémoire vidéo après la greffe

La GeForce RTX 2080 Ti sert de vitrine à ce service. Selon GPU Solutions, une carte de 11 Go peut ressortir de l’atelier avec 22 Go de mémoire vidéo. Le travail consiste à dessouder au microscope les puces d’origine, puis à souder à leur place des composants GDDR6 ou GDDR6X de capacité supérieure. Il faut ensuite réécrire le VBIOS, le micrologiciel qui indique à la carte de quoi elle dispose. Certaines résistances du circuit imprimé doivent parfois être déplacées.

Le résultat n’a rien d’automatique. Une GeForce RTX 3070 modifiée de 8 à 16 Go était déjà devenue inutilisable. Les pilotes refusaient de reconnaître une variante absente du catalogue. GPU Solutions affirme contourner ce blocage, sans détailler sa méthode. La garantie constructeur disparaît dès la première soudure. Le prestataire annonce douze jours de travail, couvre son intervention pendant 90 jours, puis facture 50 dirhams de frais de transport (environ 12 euros). Le tarif de la modification elle-même reste inconnu.