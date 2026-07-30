Ce service ressuscite les cartes graphiques dépassées en leur greffant deux fois plus de mémoire

La pénurie de mémoire a transformé l’achat d’une carte graphique en casse-tête. Une société propose désormais de modifier physiquement les modèles déjà en circulation. Le résultat rend certaines cartes de 2018 plus polyvalentes que des références actuelles.

RTX 3060
Une Nvidia RTX 3060

Le marché des cartes graphiques traverse une période tendue depuis fin 2025. La demande des serveurs d’intelligence artificielle absorbe l’essentiel des composants disponibles, et les tarifs ont grimpé en flèche. La VRAM, cette réserve dédiée qui stocke les textures des jeux, se retrouve rationnée sur les modèles grand public. Nvidia concentre désormais sa production de RTX 5000 sur les versions dotées de 8 Go de mémoire vidéo. Cette quantité devient limite pour les titres récents, gourmands en décors très détaillés. Les références vraiment généreuses restent cantonnées au très haut de gamme.

Face à ces prix, les joueurs cherchent des échappatoires. Certains se rabattent sur des références plus anciennes. La RTX 3060 et ses 12 Go font leur retour dans les rayons à un tarif discutable. D’autres préfèrent garder leur carte graphique et la faire modifier plutôt que de la remplacer. La société GPU Solutions, installée aux Émirats arabes unis, s’est spécialisée dans cette opération. Elle remplace physiquement les puces de l’appareil pour en doubler la capacité.

La GeForce RTX 2080 Ti grimpe de 11 à 22 Go de mémoire vidéo après la greffe

La GeForce RTX 2080 Ti sert de vitrine à ce service. Selon GPU Solutions, une carte de 11 Go peut ressortir de l’atelier avec 22 Go de mémoire vidéo. Le travail consiste à dessouder au microscope les puces d’origine, puis à souder à leur place des composants GDDR6 ou GDDR6X de capacité supérieure. Il faut ensuite réécrire le VBIOS, le micrologiciel qui indique à la carte de quoi elle dispose. Certaines résistances du circuit imprimé doivent parfois être déplacées.

Le résultat n’a rien d’automatique. Une GeForce RTX 3070 modifiée de 8 à 16 Go était déjà devenue inutilisable. Les pilotes refusaient de reconnaître une variante absente du catalogue. GPU Solutions affirme contourner ce blocage, sans détailler sa méthode. La garantie constructeur disparaît dès la première soudure. Le prestataire annonce douze jours de travail, couvre son intervention pendant 90 jours, puis facture 50 dirhams de frais de transport (environ 12 euros). Le tarif de la modification elle-même reste inconnu.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Meilleure eSIM pour l’ Albanie : quel forfait choisir pour un voyage ?

L’Albanie attire de plus en plus de voyageurs. C’est une destination abordable, encore un peu à l’écart des foules. Petit bémol par contre : le pays est hors Union européenne,…

Galaxy Watch 9 : grosse baisse de prix pour son lancement, Samsung sort déjà l’artillerie lourde

Pour le lancement de la Galaxy Watch 9, Samsung propose une série de réductions, dont 150 € de remise immédiate. Si vous l’avez dans le collimateur, c’est maintenant qu’il faut…

Ce vaisseau lancé au secours d’un télescope de la NASA a besoin d’être sauvé à son tour

Un télescope de la NASA glisse lentement vers l’atmosphère depuis des années. L’agence a envoyé début juillet un vaisseau réparateur pour le rattraper en orbite. Le sauveteur tourne désormais sur…

Votre smartphone Android pourrait bien s’inspirer de la PS5 en copiant cette fonctionnalité qui va plaire aux gamers

On a parfois tendance à l’oublier, mais le marché du gaming sur smartphone est un véritable mastodonte dans l’industrie. De son côté, Google en a bien conscience et prend soin…

iOS 27 va vous débarrasser du bouton de l’iPhone que tout le monde active par accident

Un geste anodin suffit à mettre la musique en pause sur l’iPhone en plein envoi de message. Le coupable se cache juste à côté de la flèche d’envoi, dans l’application…

Grâce à la sueur de votre doigt, cette bague connectée pourrait suivre votre glycémie sans la moindre piqûre

Les bagues connectées savent compter les battements du cœur, jamais ce qui circule dans le sang. Des chercheurs américains ont trouvé une matière première inattendue à la surface du doigt….

Pokémon Rouge et Bleu : ce mod incroyable permet de redécouvrir le jeu en 3D, 4K et 60 FPS sur Windows et Android

Vous pensiez peut-être qu’il ne vous restait plus grand-chose à découvrir de la première génération de Pokémon, mais ce serait mal connaître la scène du modding. Le jeu culte a…

Grâce à ce satellite virtuel, Google observe désormais n’importe quel point du globe en quasi direct

Les nuages ont longtemps privé l’imagerie satellite d’une partie du globe. Google vient de contourner l’obstacle avec un modèle d’intelligence artificielle signé DeepMind. Sa plateforme peut désormais livrer un état…

La première faiblesse de ChatGPT apparaît au moment où il s’apprête à battre un record historique

ChatGPT s’approche d’un seuil qu’aucun service en ligne n’avait atteint aussi rapidement. Un internaute sur huit ouvre désormais le chatbot chaque semaine. Ce calendrier trahit toutefois un ralentissement que personne…

Huawei annonce son nouveau MateBook Fold Ultimate, un PC portable avec écran tactile pliable

Le Huawei MateBook Fold Ultimate est un OVNI de design sur le marché des PC portables. Équipé d’un écran pliable et tactile de 18 pouces, ce produit ne laisse pas…