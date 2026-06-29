Le Spider-Man de Miles Morales bientôt dans le MCU ? Tom Holland y travaille

En interview, Tom Holland, alias Spider-Man dans les derniers films Marvel, confirme qu'il fait tout pour intégrer Miles Morales au MCU. La question est maintenant de savoir quand il arrivera.

Spider-Man

Des Spider-Man (Spider-Men ?), il y en a des tas dans le Marvel Cinematic Universe. Nous ne parlons pas des films en tant que tels, mais bien du personnage. En 2021, Spider-Man : No Way Home entérine l'idée du multivers où Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Hollland incarnent chacun une version indépendante de l'homme-araignée. Et si le trio est certainement le plus connu au cinéma, il est loin de représenter toutes les incarnations du super-héros.

Aux côtés de l'atypique Spider-Noir, incarné par Nicholas Cage, il y a notamment Miles Morales. Le jeune justicier au costume noir a eu droit à une série d'animation et un jeu vidéo, mais au cinéma, il est encore aux abonnés absents. Pourtant, on sait qu'il existe dans le MCU depuis Spider-Man : Homecoming, où Aaron Davis (Donald Glover) mentionne lors d'une courte scène son neveu “Miles”. À quand une introduction en bonne et due forme alors ? Bonne nouvelle : Tom Holland est sur le coup.

Tom Holland travaille “d'arrache-pied” à l'arrivée de Mile Morale dans le MCU

Je sais que j’ai à cœur d’intégrer Miles Morales dans cet univers, quelle que soit la manière dont cela se concrétisera. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour concrétiser ce projet. Mais oui, j’y tiens vraiment beaucoup. Je suis extrêmement reconnaissant de la façon dont j’ai été introduit dans cet univers et d’avoir été guidé par [Robert Downey Jr]. J’aimerais beaucoup rendre la pareille à la prochaine génération de créateurs qui auront la chance de réaliser ces films. C’est donc sans aucun doute un objectif vers lequel je travaille d’arrache-pied“, explique Tom Holland.

Pas de date à se mettre sous la dent pour le moment, mais en lisant entre les lignes, on peut imaginer que l'acteur raccrochera bientôt son costume pour laisser la place à d'autres. Au plus tôt après Spider-Man : Brand New Day, et probablement au plus tard une fois les nouvelles aventures des Avengers terminées. Ces dernières débuteront avec Avengers : Doomsday le 16 décembre 2026 en France.


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