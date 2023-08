Une excellente souris sans fil gamer est à un prix très attractif chez Amazon. Lors d’une vente flash, le modèle G502 Lightspeed de la marque Logitech est affiché sous les 64 euros.

Amazon fait plaisir aux adeptes du gaming en leur proposant une souris sans fil gamer à prix réduit. Dans le cadre d’une vente flash à durée indéterminée, la Logitech G502 Lightspeed disponible dans un coloris noir est vendue par le célèbre site e-commerce au tarif de 63,99 euros au lieu de 69,99 euros ; soit 6 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la remise. Pour information, l’accessoire bénéficie d’une garantie de deux ans et de la livraison gratuite à domicile.

Dotée du capteur HERO haute précision pouvant atteindre les 25 600 PPP, la souris Logitech G502 Lightspeed compatible PC/Mac dispose de 11 boutons avec une combinaison de touches et de macros personnalisables pour chaque situation. Vous bénéficiez par ailleurs d’une molette de défilement ultra-rapide. Et pour une immersion totale, il est possible de personnaliser les jeux de lumière en choisissant parmi les 16,8 millions de couleurs LIGHTSYNC RVB. Pour terminer, l’accessoire affiche des dimensions de 13.1 x 7.5 x 4.1 centimètres et un poids de près de 115 grammes.