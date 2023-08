Pour la rentrée 2023, Amazon effectue une vente flash sur l’achat d’un PC portable de la marque ASUS. Au cours d’une offre à durée indéterminée, le Vivobook S16 16″ avec Ryzen 5 est à moins de 580 euros.

La marque ASUS est à l’honneur à l’occasion des ventes flash de rentrée 2023 d’Amazon. Parmi la sélection de PC portables du constructeur asiatique, on retrouve notamment le modèle Vivobook S16.

Disponible dans sa version française AZERTY, le PC portable ASUS Vivobook S16 est au tarif de 579,99 euros au lieu de 619,99 euros ; soit 40 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur le site du géant du commerce en ligne. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Fonctionnant sous le système d’exploitation Windows 11 et conçu pour un usage de type Multimédia, le Vivobook S16 d’ASUS associé à l’offre Amazon (référence S1603QA-MB521W) est un laptop doté d’un écran de 16 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. On retrouve aussi le processeur AMD Ryzen 5-5600H, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, la carte graphique AMD Radeon Vega 7 et une batterie lui permettant d’être autonome pendant une durée estimée à 8 heures. De son côté, la partie connectique se compose essentiellement du Wi-Fi 6 AX, d’un port USB 2.0 Type-A, d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port HDMI 1.4 et d’un prise combo Audio Jack de 3,5 mm.