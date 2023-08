Une carte mémoire SanDisk sous licence Nintendo est à petit prix chez Amazon. À une semaine de la fin du mois d’août, le célèbre site e-commerce a décidé de proposer la SanDisk 128 Go à presque 16 euros.

Les produits de la marque SanDisk sont mis en avant par Amazon au cours des ventes flash de rentrée 2023. Au sein de la sélection concoctée par le site e-commerce, une carte mémoire sous licence Nintendo est affichée à petit prix.

La carte SanDisk de type microSDXC et d’une capacité de 128 Go est effectivement vendue à exactement 16,15 euros ; ce qui correspond au prix le plus bas constaté jusqu’à présent. Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d’achat, la carte mémoire vendue et expédiée par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais pour les clients ne disposant pas d’un abonnement Prime.

Compatible avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch OLED, la carte microSDXC de SanDisk disponible dans un coloris rouge dispose d’une vitesse de lecture de 100 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Idéale pour stocker de nombreux jeux et pour être emmenée partout, la carte mémoire qui bénéficie d’une garantie de deux ans constructeur permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Pour terminer, il faut savoir que le petit accessoire affiche des dimensions de 10 x 15 x 13 millimètres et un poids léger de 5 grammes seulement.