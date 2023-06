Foncez vite sur ce bon plan Amazon pour vous procurer une excellente souris sans fil de type gaming. Au cours des soldes d'été 2023, la Logitech G PRO X SUPERLIGHT passe sous les 65 euros seulement. Focus sur ce nouveau deal !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée qu'Amazon vous propose de vous offrir une souris sans fil de type gaming à prix très réduit, au cours des soldes Amazon été 2023.

Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 100 euros, la Logitech G PRO X SUPERLIGHT disponible dans un coloris blanc voit son prix diminuer à exactement 62,80 euros ; soit une remise immédiate de plus de 35 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie constructeur de deux ans.

Ultra-légère et compatible sur PC/Mac, la G PRO X SUPERLIGHT de Logitech fournie avec un dongle USB embarque la technologie sans fil LIGHTSPEED permettant d'offrir une connexion USB très fiable et un taux de rapport super rapide de 1 ms. On retrouve aussi le capteur HERO 25K, une résolution de 100 à 25 000 dpi, une accélération maximale de 40 G, une vitesse maximale 400 ips, cinq boutons programmables, un système de tension de bouton mécanique, des patins PTFE sans additif et une autonomie avoisinant les 70 heures