Soldes : ce micro-casque gaming ASUS est moins de 24 € chez Leclerc

Excellente affaire à saisir pour celles et ceux qui recherchent un micro-casque gaming pas cher ! Au cours des soldes d'été 2023, le TUF Gaming H3 de la marque ASUS est à moins de 24 euros sur le site Leclerc.

Leclerc vous donne rendez-vous sur son site e-commerce pour profiter d'une réduction de plus de 30 euros sur l'achat d'un micro-casque filaire pour gamer.

Jusqu'au 25 juillet prochain, durant les soldes d'été 2023, l'ASUS TUF Gaming H3 disponible dans un coloris gris est vendu par l'enseigne française de la grande distribution au prix de 23,60 euros au lieu de 59 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 60% de la part de Leclerc. Pour information, seule la livraison du produit en magasin Leclerc permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Compatible sur PC, Mac, PS4, Xbox et Nintendo Switch, le TUF Gaming H3 signé ASUS est un casque filaire de type circum-auriculaire pour gamer qui embarque des transducteurs ASUS Essence de 50 mm, une chambre à air hermétique pour un son immersif, le système Virtual Surround 7.1, un arceau renforcé en acier inoxydable, des oreillettes rembourrées en matériaux confortables et anti-chaleur, un micro rétractable de haute qualité et un connecteur Jack de 3,5 mm. Pour terminer, l'appareil mesure 24.1 x 19.2 x 11.1 centimètres et affiche un poids de près de 300 grammes.