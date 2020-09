Sosh vous offre gratuitement 20 Go de data en plus chaque mois

Sosh vient de faire une annonce fracassante. Tous les abonnés à ses offres à 19,99 euros par mois et 24,99 par mois ont désormais 20 Go de data en plus dans leur forfait. Une bonne surprise, d’autant plus qu’elle est totalement gratuite.

Si vous êtes abonné à Sosh, vous avez certainement reçu un SMS en provenance de votre opérateur. Ce dernier vous a averti que vous disposez désormais de 20 Go de data en plus dans votre forfait. Ce n’est ni une arnaque, ni une blague. Sosh améliore en effet ses deux abonnements phares pour ses abonnés historiques.

La filiale d’Orange propose quatre abonnements classiques en plus de ses séries limités. Les deux plus populaires sont ceux à 19,99 euros par mois et 24,99 euros par mois. Le premier propose 20 Go de data, tandis que le deuxième 50 Go par mois. Désormais, les deux offres sont respectivement de 40 Go et 70 Go. Une amélioration notable qui ne cache pas de loup. Les abonnements ne sont pas plus chers et rien d’autre ne change, mis à part la data.

Plus de data consommée chaque mois

Le fait est que la quantité de data consommée chaque mois explose. Les usages évoluent, que ce soit avec le cloud gaming ou la consommation de séries en streaming. De même, l’arrivée prochaine de la 5G ne va pas arranger les choses sur ce segment. Nous consommons plus et les abonnements doivent suivre.

Les autres opérateurs deviennent aussi de plus en plus agressifs, notamment avec des offres ponctuelles très intéressantes. Par exemple, Red de SFR propose en ce moment un forfait avec 80 Go de data pour 14 euros par mois (pendant un an avant d’atteindre les 28 euros). Même chose chez B&You. Free va encore plus loin, en mettant 80 Go dans une offre à 13 euros.

Mais les forfaits ci-dessus ne sont que des opérations spéciales (proposées régulièrement) au tarif qui peut évoluer au bout d’un an. Avec cette annonce agressive qui ne concerne que les forfaits « classiques » dont le prix n’évolue pas, Orange espère frapper un grand coup. C’est également une bonne manière de retenir les utilisateurs déjà clients, parfois tentés de profiter des offres de de la concurrence.