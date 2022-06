Abonnement Fibre 2 Gbit/s : profitez de cette offre Orange en promo avec la Livebox Up

Superbe offre à saisir chez Orange pour celles et ceux qui souhaitent profiter d'un abonnement Fibre avec un Internet très haut débit ! Pendant une durée limitée, il est en effet possible d'avoir une offre Livebox Up 2 Gbit/s pour moins de 26 euros.

Alors que sa filiale Sosh propose toujours son offre Fibre à 14,99 euros par mois, Orange a décidé de lancer un abonnement Fibre pour 11 euros supplémentaires mais avec un débit beaucoup plus rapide.

Ainsi, jusqu'au mardi 12 juillet 2022 inclus, le numéro 1 des télécoms permet à ses nouveaux clients de souscrire à son offre Fibre 2 Gbit/s avec la Livebox Up au prix mensuel de 25,99 euros au lieu de 44,99 euros (remise constatée sur la boutique en ligne Orange), pendant une durée d'un an. Pour information, l'abonnement en question nécessite un engagement d'un an et, au terme de la période de 12 mois, le tarif passera à 49,99 euros par mois.

Pour en revenir à l'offre, l'abonnement Livebox Up Fibre d'Orange comporte un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant (download) et jusqu'à 600 Mbit/s en débit ascendant (upload) grâce à la Livebox 5, des appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada. Grâce au décodeur Ultra HD 4K (sur demande), il sera possible de profiter de 140 chaînes TV et jusqu'à 100 heures de programmes enregistrés avec l’enregistreur TV Multi-écrans (sur demande). De plus, Orange peut, sur demande, fournir un décodeur TV Ultra HD 4K ou une clé TV. Il existe aussi le service Maison Connectée sur activation et sans frais (en plus de l'offre) qui permet de gérer les objets connectés compatibles.

Enfin, des frais d'activation à hauteur de 60 euros sont demandés pour le décodeur TV Ultra HD 4K (40 euros), le deuxième décodeur TV Ultra UHD 4K ou clé TV (10 euros) et le répéteur Wifi 6 (10 euros). De plus, des frais de résiliation de l'ancien opérateur Internet peuvent être pris en charge par Orange à hauteur de 150 euros (voir conditions).