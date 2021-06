Deezer Premium pas cher : l’abonnement est à 1 €/mois pendant 6 mois pour les clients Orange et Sosh

Orange et Sosh s'associent pour célébrer la fête de la musique qui se tiendra ce lundi 21 juin. À cette occasion, le numéro 1 des télécoms et sa filiale low-cost proposent à leurs clients respectifs une offre Deezer Premium à seulement 1 euro par mois pendant 6 mois. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une vente flash prenant fin ce mercredi 23 juin 2021 que les opérateurs Orange et Sosh s'allient pour faire une offre commune à leurs clients titulaires d'un forfait mobile ou d'un abonnement Internet.

En effet, la plateforme de streaming musical Deezer Premium est proposée pour seulement 1 euro par mois pendant une durée de 6 mois. À l'issue la période indiquée, l'abonnement passera au prix mensuel de 9,99 euros. Au total, cela fait une économie de près de 54 euros. L'offre sans engagement est valable pour les clients n’ayant pas souscrit à cette option au cours des 12 derniers mois.

À propos de Deezer, il s'agit d'un service d'écoute de musique en ligne qui dispose d'un catalogue de 73 millions de titres accessibles en streaming. Ce service est accessible sur un simple navigateur Internet ou sur une application gratuite téléchargeable depuis les terminaux Android et iOS. L'offre Premium permet d'accéder à des morceaux musicaux en illimité sur mobile, tablette et ordinateur (sans publicité, accessible hors connexion et haute qualité audio).

