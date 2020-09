Deezer Premium est à un tout petit prix pendant 6 mois pour les clients Orange et Sosh

Avis aux clients Orange et Sosh ! Dans le cadre d’une vente flash, le numéro 1 des télécoms s’associe à sa filiale low-cost pour proposer une offre Deezer Premium à seulement 1 euro par mois pendant 6 mois. Tous les détails de l’offre sont à consulter dans la suite de l’article.

Alors qu’Orange et Sosh ont respectivement dévoilé un pack contenant une box Internet Fibre et un forfait mobile à 29,99€/mois et la Boîte Sosh avec la fibre Internet pour 14,99€/mois, l’opérateur et sa marque à bas coûts se sont alliés pour faire une offre commune à leurs clients titulaires d’un forfait mobile ou d’un abonnement Internet.

Ainsi, jusqu’à ce dimanche 6 septembre 2020 inclus, la plateforme de streaming musical Deezer Premium est proposée pour 1 euro par mois au cours d’une durée de 6 mois. Au-delà de la période indiquée, l’abonnement mensuel passera à 9,99 euros. L’offre est sans engagement et est valable pour les clients ayant souscrit pour la première fois à cette option, ou l’ayant résiliée depuis plus de 12 mois.

Pour en revenir à Deezer, il s’agit d’un service d’écoute de musique en ligne disposant d’un catalogue de 56 millions de titres accessibles en streaming. Il peut être utilisé sur un simple navigateur Internet ou sur une application gratuite pour Android et iOS. L’offre Premium mentionnée dans ce bon plan permet d’accéder à des morceaux musicaux en illimité sur mobile, tablette et ordinateur (sans publicité, accessible hors connexion et haute qualité audio).