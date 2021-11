Abonnement Fibre pas cher : la Boîte Sosh est à moitié prix pendant un an !

Au cours d'une durée limitée, Sosh vous permet de souscrire à un abonnement Fibre à moitié prix. La filiale à bas coût de l'opérateur Orange propose en effet une offre Fibre à seulement 14,99 euros par mois, pendant une période d'un an.

Vous avez exactement jusqu'au lundi 20 décembre 2021 à 8 heures précises pour souscrire à l'abonnement Fibre chez Sosh au tarif mensuel de 14,99 euros, durant un an. Au-delà de la période de douze mois, le prix de l'abonnement passera à 29,99 euros par mois. Comme il s'agit d'une offre sans engagement, il sera possible de résilier l'abonnement.

L'offre est réservée aux nouveaux clients Sosh éligibles à la Fibre mais non valable pour les clients en migration depuis une offre Internet Orange, Open, la Boîte Sosh et Sosh mobile + Livebox. Les frais d'activation sont offerts et Sosh rembourse les frais de résiliation jusqu'à 100 euros si vous venez d'un autre opérateur (voir conditions).

À propos de l'abonnement Fibre, Sosh permet de profiter d'un Internet très haut débit sur le réseau Orange avec des téléchargements pouvant aller jusqu'à 300 Mbits/s en débit montant ou descendant, de la Livebox 4, ainsi que des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM et de plus de 100 destinations internationales. Concernant la TV, l'appli TV d'Orange (offerte sur demande) inclut 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac, mais pas directement sur le téléviseur.