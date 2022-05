Profitez d’un abonnement Fibre ou ADSL pas cher avec cette offre Sosh

Voici un bon plan pour celles et ceux qui sont éligibles à la Fibre optique dans leur foyer ! Pendant plusieurs semaines, Sosh permet de souscrire à un abonnement Fibre ou ADSL pour seulement 14,99 euros par mois, au cours d'une période d'un an.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au lundi 4 juillet 2022 à 8 heures précises, Sosh donne rendez-vous à ses nouveaux clients pour bénéficier d'un abonnement Fibre ou ADSL au prix mensuel de 14,99 euros, durant une période de douze mois. Au-delà d'un an, le tarif de l'abonnement passera à 29,99 euros par mois. L'offre étant sans engagement, il sera possible de résilier l'abonnement à l'issue de la période promotionnelle.

Pour information, il s'agit d'une offre réservée aux nouveaux clients Sosh éligibles à la Fibre (ou ADSL en fonction de l'éligibilité technique du foyer). Les frais d'activation sont offerts et Sosh rembourse les frais de résiliation de l'ancien opérateur jusqu'à 100 euros (voir conditions).

À propos de l'abonnement Fibre, Sosh permet de profiter d'un Internet très haut débit sur le réseau Orange avec des téléchargements pouvant aller jusqu'à 300 Mbits/s en débit montant ou descendant, de la Livebox 5, et des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM et de plus de 100 destinations internationales. Pour la TV, l'appli TV d'Orange (offerte sur demande) inclut 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac, mais pas directement sur le téléviseur.