100 Go à 14,99 € / mois : Sosh dégaine son forfait mobile sans engagement ni condition de durée

Sosh fait son retour sur le devant de la scène en vue de la fin du mois d'août 2022. Pendant plusieurs semaines, la filiale à bas coût de l'opérateur Orange propose son forfait mobile 100 Go à 14,99 euros par mois (sans engagement ni condition de durée).

Vous avez jusqu'au lundi 29 août 2022 à 9 heures précises pour souscrire au forfait mobile Sosh à 14,99 euros par mois et avec 100 Go de données mobiles. Pour information, il s'agit d'un forfait qui ne nécessite aucun engagement de votre part et qui n'a aucune condition de durée. Autrement dit, vous pouvez résilier à tout moment et le prix mensuel du forfait sera valable au-delà d'un an.

Hormis les 100 Go de data utilisables en 4G avec le réseau Orange, le forfait associé par la Série limitée Sosh dispose également des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et une enveloppe de 20 Go d’internet mobile depuis l'Union Européenne et les DOM. Pour l'étranger, des appels et des SMS/MMS sont également illimités vers les zones concernées et vers la France. La carte SIM ou eSIM est facturée au prix unique de 10 euros au cours de l'étape de la souscription et est envoyée par voie postale dès la validation complète du dossier.

Si l'offre mobile Sosh ne vous plait pas, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.