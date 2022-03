Forfait mobile Sosh : 40 Go à 9,99 €, l’offre incontournable de ce printemps

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile proposant une qualité et couverture réseau de qualité, le bon plan Sosh qui suit pourrait correspondre à vos attentes. Jusqu'au 31 mars, le forfait Sosh 40 Go est en promotion à 9,99 €. Une offre sans engagement, mais aussi sans condition de durée.

Sosh propose en ce moment un forfait mobile à moins de 10 euros valable jusqu'au 31 mars 2022. Ainsi, pour les nouveaux client, il est possible de souscrire au forfait 40 Go à 9,99 € par mois, sans engagement et sans condition de durée. Ce qui signifie que son prix n'augmente pas, même après la première année et que vous êtes libre de résilier quand bon vous semble.

Ce forfait mobile conviendra particulièrement aux personnes à la recherche d'une offre proposant un excellent rapport qualité prix. Avec en prime l'une des meilleures couverture réseau du marché, sans faire de concessions sur la qualité. La filiale low-cost d'Orange exploite les antennes réseau de l'opérateur historique. Vous avez donc l'assurance de bénéficier des avantages d'un client Orange, au prix Sosh.

Concernant les services inclus, on a droit à 40 Go d'Internet depuis la France Métropolitaine et 10 Go à utiliser depuis l'union Européenne. On retrouve bien évidemment les traditionnels appels, SMS et MMS illimités. Aussi, il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe compatible avec tous les téléphones du marché.

